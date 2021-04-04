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04.04.2021 06:00
Рубрика: Общество

В России появятся новые льготы для семей и штрафы за мусор

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край) , Татьяна Ткачёва (Воронежская область) , Алексей Юхтанов (Ульяновская область) , Марина Ледяева (Архангельская область)
Один из родителей в Воронежской области может получить 30 тысяч рублей, чтобы пойти учится и повысить свою квалификацию. В Ульяновской области начнут выдавать продуктовые наборы семьям, особенно пострадавшим от пандемии. А в Ставропольском крае ввели штрафы за выброс мусора в неположенном месте. Гражданам они могут обойтись в две тысячи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сертификат для новой зарплаты

В Воронежской области ввели дополнительную меру социальной поддержки семей. При рождении второго ребенка один из родителей сможет получить сертификат на 30 тысяч рублей для повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

Фото: istock
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Для этого нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать в Воронежской области не менее года и быть официально трудоустроенным в пределах региона. Кроме того, придется заручиться поддержкой работодателя. Компания должна обещать, что счастливому отцу (или матери) после пройденной переподготовки повысят зарплату - на текущей или новой должности.

Обратиться за сертификатом можно в течение года со дня рождения второго ребенка. Власти региона предполагают, что такая поддержка пригодится прежде всего мужчинам - позволит им увеличить доход семьи и более уверенно планировать будущее. На оплату сертификатов в 2021-2022 годах в бюджете Воронежской области заложили 30 миллионов рублей.

Антиковидный паек

В Ульяновской области решено субсидировать продуктами семьи, финансово пострадавшие от пандемии. Проект анонсировал губернатор Сергей Морозов, предложив взять за основу механизм компенсации оплаты услуг ЖКХ, осуществляемой в регионе в отношении аналогичной категории граждан. В пилотном режиме новая льгота начнет действовать в этом году, а полный запуск планируется с 2022 года.

Органы соцзащиты уже готовят предложения. Какие-либо цифры в областном министерстве семьи и социального благополучия корреспонденту "РГ" предоставить затруднились. Но уже поделились радостью: базу данных для адресной помощи продуктами заново создавать не нужно, поскольку эта помощь будет распространяться по тем же адресам, по которым выплачиваются субсидии в сфере ЖКХ. Такую помощь получают около 30 тысяч граждан.

Есть еще один региональный проект- продовольственные карты для малообеспеченных. На них ежемесячно перечисляется тысяча рублей, на эти средства в определенных магазинах можно приобрести продукты питания. Такими продуктовыми картами пользуются в рамках государственного социального контракта почти четыре тысячи ульяновцев.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Остается расширить круг обслуживаемых лиц до необходимого количества и нарастить карточный лимит. "Было принято решение вывести карту из госсоцконтракта и предоставлять ее гражданам, которые подтверждают статус малообеспеченности. Эта субсидия должна быть целевая, не в денежном эквиваленте", - сообщила министр семьи и социального благополучия Наталья Исаева.

Субсидии для новоселья

В Архангельской области собственники квартир в аварийных домах будут получать субсидии на строительство или покупку жилья. Их начнут выплачиваться из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ из расчета 53 тысячи 314 рублей за квадратный метр. Рассчитывать на эти выплаты могут владельцы жилых помещений в домах, признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017-го. Этот жилфонд вошел в программу переселения, которая сейчас реализуется в Поморье.

Фото: iStock
Семьям с детьми могут выдать льготную ипотеку на строительство домов

Субсидии будут целевыми. Их можно потратить на покупку жилья в новостройке или на вторичном рынке, выплаты по ипотеке, строительство дома и тому подобные цели. "Принятый региональный закон рассчитан на тех, кто не просто берет деньги, а готов строить или покупать жилье. Это позволит не только ускорить переселение северян из аварийного жилья, но и стимулировать жилищное строительство", - пояснила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева.

40 тысяч за мусор

В Ставропольском крае ввели штрафы за выброс мусора в неположенном месте. Новая редакция регионального закона об административных правонарушениях даст возможность местным властям штрафовать тех, кто плохо следит за содержанием своих территорий в границах населенных пунктов.

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Если мусор и другие отходы хозяйственной деятельности будут брошены вне специально отведенных для этого мест, то юрлицам придется заплатить 20-40 тысяч рублей, должностным 3-10 тысяч, а гражданам от пятисот до двух тысяч рублей. Штрафы вводятся за сброс или складирование мусора, остатков срубленных деревьев или листвы на территориях общего пользования.

Также в законе идет речь о несвоевременной расчистке снега, наледи и уборке сосулек с крыш нежилых зданий. Штрафы довольно весомые - для юрлиц от 60 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, а для граждан от двух до трех тысяч рублей. На введение такого пункта в местный закон депутаты пошли после чрезвычайно снежной зимы в регионе.

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