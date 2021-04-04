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04.04.2021 16:18
Рубрика: Общество

В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни"

Текст: Александр Мелешенко

Всероссийская акция "Десять тысяч шагов к жизни" стартовала в воскресенье, 4 апреля, в России. Ее главная площадка в этом году - ВДНХ в Москве. На этот раз акцию приурочили ко Всемирному дню здоровья, ежегодно отмечаемому 7 апреля.

Фото: iStock
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Акция проводится с 2015 года, она популяризирует рекомендацию Всемирной организации здравоохранения проходить каждый день от 6 до 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать необходимый минимум физической активности.

Старт акции на ВДНХ дал президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия. "Ходьба является важнейшим элементом для поддержания физического здоровья человека, - цитирует его ТАСС. - Было проведено исследование, согласно которому люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни. Те люди, которые начали активно ходить, потом вспоминают о своих прежних увлечениях другими видами спорта: баскетболом, футболом, лыжами и так далее".

Помимо Москвы, акция сегодня проходит и в других регионах России. На ВДНХ перед ее стартом всем желающим измеряли пульс и давление, а волонтеры-специалисты Лиги здоровья нации провели инструктаж.

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