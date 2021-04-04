Берег Сахалина усыпало идущей на нерест сельдью

На побережье Холмского района Сахалинской области выбросило тонны идущей на нерест сельди, и местные жители собирают ее буквально ведрами. Специалисты отмечают, что с какими-либо экологическими проблемами массовый выброс рыбы не связан. Наоборот: это хороший знак.

Сначала жители прибрежных поселков обратили внимание на желтые пятна в море - это подходили косяки сельди. А сейчас вода у берега стала белой и непрозрачной - окрасилась молоками самцов, оплодотворяющих икринки. Берег же на протяжении сотен метров приобрел серебристый цвет от выброшенной волнами рыбы.

- Это явление связано с тем, что к юго-западному побережью Сахалина в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди, - отмечает руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, эта популяция сельди была подорвана в результате более чем 60-летнего безудержного промысла. Но в последние годы появились признаки ее восстановления. Об этом говорят как раз весенние массовые выбросы рыбы на берег: по данным краеведов, в давние времена, когда с экологией был полный порядок, горы селедки на берегу в период нереста достигали полутораметровой высоты.

Сельдь мечет икру в прибрежных водорослях. На сушу волнами выносит ту ослабевшую рыбу, которая не успела отойти на глубину с отливом. Пользуясь подарком природы, насыпанным прямо под домами, жители окрестных поселков собирают селедку, набивая ею ведра, пакеты, мешки. Многие сахалинцы требуют остановить такую "рыбалку", сравнивая ее с браконьерством. Однако, как считают экологи, популяции сельди подобный ручной сбор не вредит.