Берега Сахалина засыпало сельдью

Утром в воскресенье берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью.

Это явление связано с тем, что к юго-западному побережью Сахалина в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди, сообщил на своей странице в Instagram руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег. Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим, что будет дальше. Нерестовый ход только начался. Держим кулачки!", - написал он.

Тем временем жители прибрежных поселков собирают нежданные дары моря ведрами и делятся видеороликами в социальных сетях.