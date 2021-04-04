На Камчатке построят пять солнечных и ветровых электростанций

В течение двух лет на Камчатке будут введены в эксплуатацию солнечные и ветровые электростанции в населенных пунктах Ключи, Козыревск, Оссора, Тиличики и Манилы.

Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, это позволит пересматривать тарифную политику с учетом возобновляемости ресурса.

По словам губернатора Владимира Солодова, проект находится на стадии реализации.

- В его рамках вместо устаревших дизельных станций строится станция двойного источника питания, которая позволяет, помимо дизельного топлива, использовать энергию ветра или солнца. Это позволяет сэкономить на поставках топлива около 30 процентов, - отметил глава региона.

Он добавил, что станции заработают в 2021-2022 годах. В дальнейшем использовать подобные технологии предполагается и в других отдаленных населенных пунктах края.