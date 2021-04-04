На Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе

В Корсаковском районе Сахалинской области в воскресенье семь человек провалились под лед во время езды по озеру на снегоходе. Всех удалось спасти, но один пострадавший находится без сознания.

ЧП произошло днем на озере Тунайча. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на снегоходе с санями находились семь человек, в том числе двое детей.

После получения информации о происшествии на озеро незамедлительно выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавших спасатели подняли на борт судна на воздушной подушке и доставили в санаторий "Лесное озеро". Состояние шести пострадавших удовлетворительное, один мужчина находится без сознания. Он доставлен в Сахалинскую областную клиническую больницу.