В Благовещенске бригада врачей кардиологической клиники продолжила делать операцию на сердце даже после того, когда узнала, что на крыше больницы полыхает пожар. Остановить операцию означало погубить человека. В итоге врачи успешно завершили хирургическое вмешательство в задымленной и обесточенной операционной.

Клиника кардиохирургии при Амурской медакадемии продлевает человеческие жизни без малого полвека. Здание еще царской постройки с виду кажется красивым и носит статус памятника архитектуры федерального значения. Но здесь забыли, что такое капитальный ремонт: условия для сердечных больных были суровыми - перенаселенные палаты и удобства в конце длинного, как жизнь, коридора. Все компенсировалось сильной врачебной школой, профессиональная селекция которой кропотливо отбиралась десятилетиями.

В пятницу, второго апреля, в двух операционных кардиоцентра начались плановые операции, и когда медики подошли к середине своей спасительной работы, открытым пламенем заполыхала кровля лечебного учреждения. Пожару присвоили высокую степень опасности, к месту беды стянулись все местные силы пожарных. Они действовали быстро и слаженно - эвакуировали 67 пациентов, из горящего здания выносили медицинское оборудование.

Одну из операций кардиохирурги смогли завершить сразу после того, как начался пожар, и больной был отправлен на реанимобиле в областную больницу. А операцию по аортокоронарному шунтированию, которую начали делать 61-летнему пациенту из отдаленного Селемджинского района, остановить было нельзя. Запустить замершее сердце мужчины можно было только после завершения всего сложного объема манипуляций, выполняемых при искусственном кровотоке.

- Все прошло штатно, за два часа управились, - уставшим голосом пояснял потом хирург Александр Филиппов. - Пожар? Ну, электричество вырубили, мы тут же перешли на автономное питание. Дым был в операционной, но не критично. Вся операционная бригада отработала слаженно и собранно, - рассказывал доктор корреспонденту "РГ".

Сами врачи героями считают пожарных, которые боролись с огнем в сердцевине огненного ада и делали все для того, чтобы в операционной можно было работать.

До последнего пожарные сохраняли возможность подачи электричества в операционную. Когда это стало невозможным, подавали ток операционной бригаде от своих машин, а затем медики перешли на резервное электроснабжение.

Самыми драматичными оказались минуты, когда неожиданно погасла операционная лампа: врачам пришлось спасать остановленное сердце, освещая операционное поле с помощью налобных осветителей.

Сложнейшая операция в задымленной и обесточенной операционной была закончена благополучно и строго по протоколу. Мужчину с "отремонтированным" сердцем перевезли в реанимацию областной больницы. Состояние его здоровья врачи сухо называют "стабильно тяжелым", но добавляют, что "для такой ситуации это адекватно". У докторов нет сомнений, что человек будет жить.

Неожиданно погасла операционная лампа: врачам пришлось спасать остановленное сердце, освещая операционное поле с помощью налобных осветителей

Весть о врачах, героически выполнивших свой долг, мгновенно разнеслась по информационному миру. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил героическую операционную бригаду за четкость и слаженность их работы. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал распоряжение представить всю команду спасителей человеческой жизни к наградам.

Между тем

Губернатор Амурской области Василий Орлов сделал заявление, что героические медики будут награждены. В операции была задействована бригада из восьми человек, выполняли ее сердечно-сосудистые хирурги Александр Филиппов и Александр Шепелев.

"На экстренном совещании, посвященном пожару, было принято несколько важных решений, - рассказал он. - Во-первых, необходимо разобраться в причинах возгорания. Предварительно - это было короткое замыкание электропроводки. Дано поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль в том числе состояние проводки, чтобы не допускать таких случаев впредь. Во-вторых, медицинские работники, которые остались на боевом посту и делали операции, а также пожарные, которые проводили ликвидацию возгорания, должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение я дал своему аппарату. В-третьих, это здание историческое, крыша повреждена, идут дожди, и я поручил выделить средства из резервного фонда правительства на проведение консервации здания, а также на подготовку проектно-сметной документации с последующей комплексной реконструкцией объекта.

Кстати

Корреспонденту партнера "РГ" газеты "Амурская правда" удалось связаться с Мариной Байдаковой - сестрой 61-летнего пациента Андрея Клювкина, которому бригада медиков, несмотря на пожар в клинике, спасала жизнь. "Я знаю, какая это многочасовая операция, какой самоотверженный труд всей бригады медиков уже просто ее выполнять, а тем более в каких экстремальных условиях", - рассказала она.

В пятницу Марина была на работе, и во время обеденного перерыва женщина заглянула в "Инстаграм" - посмотреть сообщения. Подруги прислали видео, как горит кардиоцентр.

- Сначала были кадры задымления, потом видно, что разгорается все. Я была в таком шоке! В голове пронеслось: "Сейчас же брату операцию делают!", - вспоминает Марина Байдакова. - Андрей еще утром прислал мне СМС о том, что его повезли в операционную. В 2013 году я сама перенесла аортокоронарное шунтирование в этой же кардиоклинике. Знаю, что такие операции длятся по шесть-восемь часов. Поверьте, я до сих пор не могу прийти в себя. На волоске оказалась жизнь моего брата, которого я так люблю...

Марина тут же связалась с сыном брата, тот сообщил: всех пациентов эвакуировали, но отцу все еще делают операцию.

- Я каждую минуту заглядывала в телефон: "Что там происходит?!". Так благодарна пожарной команде и всем-всем: кто вовремя сообщил о возгорании, кто тушил пожар, кто спасал людей. Племянник рассказывал: врачи, медицинские сестры - весь персонал кардиоцентра работал настолько слаженно. На себе выносили пациентов, потом оборудование… Видно, какой сплоченный и дружный коллектив у больницы. Он сам тоже подключился и стал помогать. Самое страшное, что балки в старом горящем здании в любую минуту могли обвалиться. Я благодарна бригаде врачей, которые не остановили операцию, и в горящем здании, рискуя своими жизнями, спасли моего брата. Врачи с Большой буквы - просто Герои. За то, что они спасли моего брата, я буду всю жизнь молить за них Бога!

Тем временем

Прокуратура Амурской области назвала предварительную версию пожара. По мнению надзорного органа, клиника загорелась из-за неисправной электропроводки. Власти Приамурья оценили ущерб, нанесенный пожаром кардиоклинике в несколько десятков миллионов рублей. На ее восстановление уйдет несколько лет. Реставрационные работы обещают начать в 2022 году.