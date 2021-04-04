В Хабаровске пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Хабаровске рейсовый автобус, следовавший в микрорайон Березовка, в воскресенье съехал в кювет, пострадали пять человек.

По данным краевого управления ГИБДД, причиной аварии стало внезапное ухудшение состояния здоровья 63-летнего водителя.

"Происшествие, по предварительной информации, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Он совершил съезд с дороги. Всего пострадали четыре пассажира и сам водитель. Все они доставлены в краевую клиническую больницу №2", - цитирует ТАСС представителя ГИБДД.

Всего в салоне находились 17 человек. Детей среди пострадавших нет.