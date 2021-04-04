Отборочный чемпионат России по плаванию, где пойдет борьба за путевки на Олимпиаду в Токио, стартовал в день рождения Юлии Ефимовой. 3 апреля ей исполнилось 29 лет. Несмотря на все титулы нашей брассистки, а она трехкратная медалистка Игр и шестикратная чемпионка мира, просто "откупаться", как говорят пловцы, не получится.

Да, в первый день турнира в Казани Ефимова победила в заплыве на 50 м брассом, финишировав за 30,59 секунды. Второй стала Татьяна Белоногофф (30,78), которая сменила британское спортивное гражданство на российское и теперь тренируется у экс-наставницы Юли - Ирины Вятчаниной. Но "полтинник" - не олимпийская дистанция. Так что все самое интересное нас ждет в заплывах на 100 и 200 м брассом.

В квалификации на стометровке, например, Ефимова показала только пятое время (1.08,32). Лучшей из россиянок оказалась как раз Белоногофф (1.07,58). Хотя на данный момент главная медаль 20-летней спортсменки - это "золото" юниорского чемпионата Европы-2018 на 50-метровке. Именно тогда на нее обратили внимание тогда еще в сборной Великобритании. Что касается Ефимовой, то известно, что, во-первых, она никогда не выходит на пик формы к отборочному старту. А с учетом пандемии и отсутствия привычного календаря турниров это было бы сложно сделать даже при большом желании. А во-вторых, Юля не плывет на все сто в предвариловке. Интересно, чем закончился полуфинальный заплыв уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

А ведь проблемы с отбором у Ефимовой уже возникали. Вспомним ЧР-2019, когда на своей коронной дистанции 200 м брассом Юля проиграла Марии Темниковой и Евгении Чикуновой, которой на тот момент было всего 14. А места в команде - всего два. Но Ефимовой повезло. Переход Чикуновой, которая в том заплыве установила юношеский рекорд страны (2.22,67), на взрослый уровень решили не форсировать и заявили Женю на соревнования в ее возрастной группе. Но и Ефимова, отдадим должное, не подвела ни себя, ни сборную: взяла "золото" на 200-метровке на чемпионате мира в Кванджу.

Сейчас Чикуновой уже 16. И на октябрьском ЧР-2020 здесь же, в Казани, они выиграла все три личных финала в брассе. Пусть очного соперничества с Ефимовой тогда не получилось, так как Юля в условиях коронавирусных ограничений прилететь в Россию из США не смогла. Но результат Чикуновой на той же 200-метровке был впечатляющим - 2.21,87. Для понимания расстановки сил - чемпионка и призеры в Кванджу выступили так: Юлия Ефимова (Россия) - 2.20,17, Татьяна Шенмейкер (ЮАР) - 2.22,52, Синди Пикрем (Канада) - 2.22,90.

Конечно, Ефимова не единственная звезда соревнований в Казани. Призер чемпионата мира, рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине Климент Колесников уже выиграл первый старт - как раз на "полтиннике". Олимпийской путевки победа не принесла, но Климент в неплохой форме, финишировал за 24,08 секунды. Его рекорд мира равняется 24 секундам ровно. Также ждем результатов действующих чемпионов мира Евгения Рылова (200 м на спине) и Антона Чупкова (200 м брассом). Антон еще и мировой рекордсмен (2.06,12).

За плечами этих парней уже есть одна Олимпиада и бронзовые награды. Но в Токио в сборной точно будут дебютанты. На дистанции 400 м комплексом отбор прошли Илья Бородин (рекорд России и юношеский рекорд мира - 4.11,17) и Максим Ступин (4.14,20). На дистанции 400 м кролем норматив выполнили Мартин Малютин и Александр Егоров (3.45,92 и 3.46,17 соответственно).