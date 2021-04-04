На отборочном чемпионате России по плаванию в Казани начались серьезные сражения за места в сборной и путевки на Олимпийские игры в Токио. В воскресенье красивый заплыв получился на 100 м брассом у мужчин. Хоть и без неожиданностей. Правила отбора выполнили двое хорошо знакомых претендентов - Кирилл Пригода и Антон Чупков.

Пригода в финале показал результат 59,11 секунды. Чупков - 59,47. Основная дистанция Антона - 200 м брассом (на ней он действующий чемпион и рекордсмен мира), а мировой лидер на стометровке - это британец Адам Пити, однако на внутренних стартах Пригода и Чупков всегда соперничают, забирая друг у друга национальные достижения. Сейчас результаты были чуть хуже у обоих, но на чемпионате страны 2020 года национальный рекорд обновил Чупков (58,83).

На женской сотне брассом события тоже развиваются стремительно. Трехкратная медалистка Игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал со вторым временем - 1.06,79. Лучшее время пока у Евгении Чикуновой - 1.06,49. Третий результат у Татьяны Белоногофф (1.06,95), которая сменила британское спортивное гражданство на российское и теперь тренируется у экс-наставницы Юли - Ирины Вятчаниной (30,78).

Накануне, в первый день ЧР, Юля Ефимова отметила 29-й день рождения. Юля отбирается уже на четвертые Игры в карьере. И это может оказаться не так просто, как кажется.

А ведь трудности у Ефимовой возникали и раньше. Вспомним ЧР-2019, когда на своей коронной дистанции 200 м брассом Юля проиграла Марии Темниковой и Евгении Чикуновой, которой на тот момент было всего 14. А места в команде - всего два. Но Ефимовой повезло. Переход Чикуновой, которая в том заплыве установила юношеский рекорд страны (2.22,67), на взрослый уровень решили не форсировать. Но и Ефимова, отдадим должное, не подвела ни себя, ни сборную: взяла "золото" на 200-метровке на чемпионате мира в Кванджу.

Сейчас Чикуновой уже 16. И на октябрьском ЧР-2020 здесь же, в Казани, она выиграла все три личных финала в брассе. Пусть очного соперничества с Ефимовой тогда не получилось, так как Юля из-за ограничений прилететь из США не смогла. Но результат Чикуновой на той же 200-метровке был впечатляющим - 2.21,87. Для понимания расстановки сил - чемпионка и призеры в Кванджу выступили так: Юлия Ефимова (Россия) - 2.20,17, Татьяна Шенмейкер (ЮАР) - 2.22,52, Синди Пикрем (Канада) - 2.22,90.

Между тем

Международная федерации плавания (FINA) приняла решение о переносе олимпийского отборочного турнира по плаванию на открытой воде, который должен был пройти в японской Фукуоке 29-30 мая. На нем российские пловцы-марафонцы должны были бороться за квоты на Игры в Токио.

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом FINA отменила в Токио олимпийскую квалификацию у синхронисток и Кубок мира по прыжкам в воду, который также носил статут отборочного к Олимпиаде.

Прямая речь

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания:

- Мы ожидаем увидеть сильную конкуренцию, я думаю, результаты будут очень высокие, будут и рекорды, - цитирует Сальникова пресс-служба ВФП. - Сам факт, что это прямой отбор, влияет на то, чтобы спортсмены здесь показывали то, на что они способны, чтобы попасть в олимпийскую команду. Соответственно, отбор еще идет на чемпионат Европы. Уверен, большинство спортсменов, которые поедут на Игры, также выступят и в Будапеште.