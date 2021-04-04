Вопросы экологии все чаще и чаще появляются в повестке заседаний самого высокого правительственного уровня. Даются поручения, формируются проекты и выделяются серьезные средства на их реализацию. Однако понимая всю важность вопроса некоторые региональные компании проявляют инициативу и за счет собственных средств реализуют проекты, которые вносят весомый вклад в оздоровление экосистемы.

Проект, важный для региона

Так, еще до старта национального проекта "Экология", тольяттинское предприятие "КуйбышевАзот" начало работу в этом направлении, планомерно снижая воздействие на окружающую среду и вкладывая собственные средства в масштабные экологические объекты на территории Самарской области.

Одним из основных проектов в этой работе стало строительство очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района г.о. Тольятти. Первый этап был реализован еще в 2020 году и был включен в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе нацпроекта "Экология". Финансовые вложения компании в проект уже составили 1,2 миллиарда рублей, а окончательный размер инвестиций запланирован на уровне 1,4 миллиарда рублей. В 2021 году состоится пуск объекта по полной технологической схеме с биологической очисткой. По результатам реализации проекта ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод в Саратовское водохранилище на 10,5 миллионов кубометров в год.

С учетом современных требований

Внедряя прогрессивные ресурсосберегающие технологии, ПАО "КуйбышевАзот" делает серьезный шаг в направлении снижения вредного воздействие на окружающую среду. Так, по итогам 2020 года выбросы в атмосферу сократились на 6,7%. Во многом это стало возможным благодаря ежедневной работе по модернизации действующих производств и строительству новых современных установок. На эти цели только в 2020 году предприятие направило 6,7 миллиарда рублей. Так, в прошлом году на производстве азотной кислоты были сокращены выбросы с хранилища, в цехе аммиака исключены выбросы с отпарной колонны. На производствах аммиака, минеральных удобрений и капролактама были проведены капитальные остановочные ремонты, что помимо прочего, позволило оптимизировать ресурсопотребление. Новая установка гранулирования и выпарки на производстве аммиачной селитры, строительство которой сейчас ведется на "КуйбышевАзоте", позволит сократить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Стоимость проекта - 3,5 миллиарда рублей.

С каждым годом производственное оборудование и установки модернизируются с учетом современных требований промышленной и экологической безопасности. И работа в этом направлении дает ощутимые результаты и при росте объемов товарной продукции в два раза с 2000 по 2020 годы на предприятии было зафиксировано снижение химически загрязненных стоков в 1,4 раза, удельных выбросов - в 2,1 раза, потребления электроэнергии на тонну продукции и речной воды - в 2 раза, а также теплоэнергии - в 1,8 раза.

На постоянном контроле

Постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности это только подтверждает. Так, в 2020 году на "КуйбышевАзоте" было выполнено более 21 тысячи анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха и сточных вод различных категорий. Замеры на границе санитарно-защитной зоны выполняли специалисты независимой лаборатории Приволжского УГМС - всего они провели 4648 замеров.

И хотя "Куйбышевазот" не входит в число трехсот основных предприятий-загрязнителей в списке Минприроды РФ, завод ведет работу по внедрению систем автоматизированного контроля (САК) выбросов в атмосферу. На производстве аммиака установлен подобный анализатор еще в 2014 году, а в текущем году запланированы проектные работы по установке САК на производстве азотной кислоты в соответствии со всеми необходимыми требованиями нормативной документации.

"КуйбышевАзот" принимает активное участие в восстановлении и последующем уходе за тольяттинским лесом, часть которого погибла в 2010 году во время лесных пожаров. В активе предприятия 39 гектаров восстановленного леса. Еще одно направление, реализуемое совместно с городскими властями - ликвидация несанкционированных свалок. Только в 2020 году предприятие навело порядок на более чем 19 тысяч квадратных метров городских территорий.

В 2020 году ПАО "КуйбышевАзот" направило на экологические проекты и природоохранные мероприятия в общей сложности 5 миллиардов рублей, из которых 3 миллиарда - капитальные затраты.

Справка "РГ"

ПАО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Основные направления деятельности: капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики); аммиак, азотные удобрения; промышленные газы.

Является головным предприятием в группе компаний "КуйбышевАзот", подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Германии, Китае и Сербии.