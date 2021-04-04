На курорте Шерегеш прошел чемпионат России по волейболу на снегу

Мужская команда "Динамо-Татарстан" (Казань) и женский коллектив ВК "Олимпик" из подмосковных Мытищ стали победителями чемпионата России по волейболу на снегу. Турнир прошел на известном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

На предварительном этапе участники играли, разделившись на две группы, как у мужчин, так и у женщин. Затем команды, занявшие вторые и третьи места, провели стыковые матчи за выход в полуфинал, далее турнир продолжился по стандартной схеме.

В мужских полуфиналах ВК "Динамо-Татарстан" победил московский "Комус" - 13:15, 15:12, 15:13, а представляющий столицу ФРПВ-ЦОП (Фонд развития пляжного волейбола - Центр олимпийской подготовки) взял верх над кемеровской "Деревней" - 15:12, 15:10. Далее во встрече за бронзовые награды "Комус" в трех сетах дожал "Деревню" (15:10, 13:15, 15:12), в финале казанцы оказались сильнее ФРПВ-ЦОП - 16:14, 15:13.

Фото: Пресс-служба ВФВ

Интересно, что несколько днями ранее команда "Динамо-Татарстан" завоевала Кубок России, разыгранный в Новосибирске. Таким образом, клуб из Казани совершил победный дубль усилиями Кирилла Иванова, Аделя Каюмова, Виктора Маркова и Виталия Шабалина. Несмотря на право иметь в составе одного запасного при варианте игры 3х3, новоиспеченный серебряный призер чемпионата России ФРПВ-ЦОП использовал только трех волейболистов - Петра Бахнаря, Никиту Кузьмина и Даниила Шапкина. Бронзовые медали из Новосибирска увезли представители "Комуса" Руслан Даянов, Всеволод Бобриков, Юрий Богатов и Владислав Михалев. Кстати, Даянов - чемпион Европы по волейболу на снегу 2018, но в старом, уже не использующемся на официальном уровне варианте "два на два". Три года назад Руслан выступал в тандеме с Тарасом Мыськивом.

У девушек полуфиналы принесли такие результаты: "Олимпик" (Мытищи) - "Альфа" (Новосибирск) - 15:12, 15:6; "Перчинки" (Кемерово) - "Titans Volleyball" (Новосибирск) - 16:14, 15:9. В бронзовой игре обладатель Кубка России 2021 "Titans" победил "Альфу" - 15:7, 15:13. В матче непосредственно за престижный титул подмосковный "Олимпик" не оставил шансов кемеровским девушкам из ВК "Перчинки" - 15:9, 15:9.

Вот составы чемпионок и призеров: "Олимпик" - Анна Ромашова, Елизавета Терентьева, Ольга Филина, Полина Цыганова; "Перчинки" - Елена Бабаева, Наталья Дорохова, Юлия Ковалева, Юлия Манджиева; "Titans Volleyball" - Анжелика Алпатова, Алина Рева, Марина Чернышева, Анна Чупина.