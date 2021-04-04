Ребенка привлекли к суду из-за долгов по коммуналке

В Новосибирской области энергетическая компания подала судебный иск о взыскании долгов с Полины Шевелевой... шестилетней девочки.

Поставщик теплоэнергии ООО "СибТЭК" подал на нее иск о взыскании долга по коммунальным платежам в размере более 24 тысяч рублей - эта сумма набежала с 2016 года. Тогда не стало мамы ответчицы, молодая женщина скончалась от осложнений после гриппа. Полина стала наследницей материнской доли в небольшой квартире, собственниками которой также являются ее бабушка, дед и родной дядя Роман Шевелев. Именно он теперь представляет интересы племянницы в суде, ведь на адвоката у отца девочки средств нет.

Как рассказал "РГ" Роман Шевелев, с абсурдом приходится сталкиваться не только в суде. По его словам, в платежной системе самой отопительной компании допущена грубая ошибка: человек не может произвести текущий платеж, если у него имеется долг за предыдущие периоды. Деньги автоматически идут в счет просроченных платежей. А погасить все разом семья не может - нет денег.

Компания-истец настаивает на погашении полной суммы. Ведь число должников в Колывани, к сожалению, только растет. - Иск был подан на имя предполагаемого наследника в лице ее законного представителя: по закону формулировка звучит вот так, - сказала "РГ" юрисконсульт ООО "СибТЭК" Анна Понушкова. - Наследником доли в жилом помещении после смерти матери является девочка. Двое из четырех собственников квартиры платят за коммуналку, а долю девочки и ее дедушки никто не оплачивает. Долг начал копиться еще за два месяца до смерти матери. Сейчас ежемесячные начисления по счету девочки составляют 416 рублей 33 копейки.

Долги долгами, но можно ли требовать их в суде с ребенка? Эксперты "РГ" считают, что ни в коем случае: гражданско-процессуальной дееспособностью лица младше 18 лет не обладают.