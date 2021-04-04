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04.04.2021 12:48
Рубрика: Экономика

Авиакомпания airBaltic возобновила рейсы между Петербургом и Ригой

Текст: Татьяна Тюменева

Сегодня петербургский аэропорт Пулково обслужил первый самолет по восстановленному маршруту Рига-Санкт-Петербург-Рига. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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На апрель запланировано четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из столицы Латвии ранний - в 8 утра, из Петербурга в Ригу - в 11.15. Время в пути - немногим больше часа. Уже в мае расписание может быть скорретировано. Полеты выполняются на комфортабельных воздушных судах Airbus A220-300.

Как сказано в сообщении, в Риге предусмотрены удобные стыковочные рейсы в Гамбург, Лиссабон, Минск, Вильнюс, Рейкьявик, Таллин, Цюрих и Тбилиси.

Будущим авиапассажирам напоминают: при следовании через Ригу в другую страну необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее чем за 72 часа до вылета, и QR-код.

До 6 апреля поездки в Латвию разрешены только по важным причинам.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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