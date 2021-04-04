В нацпарке Коми двое туристов погибли при сходе лавины

В районе базы "Озерная" в 100 километрах от города Печоры республики Коми погибли двое туристов. Трагедия произошла на территории национального парка "Югыд Ва", сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР. Ведется процессуальная проверка.

По предварительным данным, туристы прибыли на Приполярный Урал из Пермского края. Свое путешествие они начали 31 марта на снегоходах в составе группы из трех человек. 2 марта они ехали по долине реки. В этот момент сошла лавина, которая накрыла их. Двое участников группы погибли, одному удалось выжить.

В том же районе находилась туристическая группа из Печоры, которая 3 апреля помогла извлечь из-под снега тела погибших и вызвала спасателей.

Связь с туристами отсутствует. К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми".