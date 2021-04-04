В Петербурге мужчина угрожал гранатой сотрудникам Росгвардии

Сегодня в Красногвардейском районе Северной столицы задержан пассажир такси, перевозивший гранату и угрожавший ею работникам вневедомственной охраны. Об этом сообщила пресс-служба УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

ЧП случилось на улице Стахановцев. Сотрудники Росгвардии, получив информацию о том, что пассажир такси везет с собой предмет, похожий на гранату, срочно направились к адресу прибытия гражданина. Сведения о гранате подтвердились. Увидев наряд, мужчина выдернул чеку гранаты и стал угрожать сотрудникам, замахнувшись ею. Затем мужчина попытался скрыться во дворах, но был задержан.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники обследовали гранату и выяснили, что она учебная и опасности не представляет. Задержанный передан в полицию.