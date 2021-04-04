Калининградский "Локомотив" впервые в истории выиграл "золото" женского чемпионата России по волейболу. В решающем матче "финала шести" команда под руководством Андрея Воронкова одолела московское "Динамо" 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 12:15).

Правда, история нового чемпиона началась совсем недавно. "Локомотив" был образован всего три года назад. Этого срока хватило, чтобы закрепиться в числе ведущих клубов страны. Калининградки дважды брали "серебро", а теперь поднялись на еще один шаг выше. В финале победительницы продемонстрировали характер: они уступали по партиям 0:2 и были на волоске в третьем сете, но сумели перевернуть игру.

Ключевая заслуга в успехе калининградского клуба принадлежит его тренеру Андрею Воронкову. В 2013-м он брал "золото" Мировой лиги и чемпионата Европы, а "Локо" стал первой женской командой в карьере специалиста. Интересно, что самым ценным игроком "финала шести" была признана дочь тренера Ирина Воронкова, также выступающая за "железнодорожниц".

Добавим, что прошлогодний победитель чемпионата страны казанское "Динамо" в этот раз довольствовался лишь "бронзой". Все три призера представят Россию в Лиге чемпионов.

Ставшая четвертой "Уралочка НТМК" сыграет в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Пятое место у белорусской "Минчанки". Это лучший результат минской команды за все время выступлений в чемпионате России. Наконец, шестую строчку занял саратовский "Протон", который в "регулярке" был лишь девятым. Он сыграет в Кубке Вызова ЕКВ.