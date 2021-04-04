Новости

Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха 04.04.2021
РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Знамени труда" 04.04.2021
Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски 04.04.2021
Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке 04.04.2021
В "Знамени труда" назвали причину смерти 18-летнего футболиста 04.04.2021
Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Кураева, но ввел мораторий 04.04.2021
Скончался бывший гендиректор "КАМАЗа" Николай Бех 04.04.2021
Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель" 04.04.2021
ЦСКА победил СКА во второй игре полуфинала Кубка Гагарина 04.04.2021
После первого тайма счет в матче "Ростов" - "Спартак" - 2:2 04.04.2021
"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката 04.04.2021
ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ 04.04.2021
Футболист молодежной команды "Знамя Труда" умер на поле 04.04.2021
Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества 04.04.2021
Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула 04.04.2021
В Лондоне арестовали 107 участников протестов против закона о полиции 04.04.2021
Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ 04.04.2021
Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка 04.04.2021
Калужский полицейский застрелил мужчину, взявшего в заложники мать 04.04.2021
Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей 04.04.2021
МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений 04.04.2021
В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве 04.04.2021
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни" 04.04.2021
"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал" 04.04.2021
Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске 04.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 22:56
Рубрика: Спорт

С эффектом новизны

Девушки из Калининграда впервые взяли "золото" ЧР
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
Калининградский "Локомотив" впервые в истории выиграл "золото" женского чемпионата России по волейболу. В решающем матче "финала шести" команда под руководством Андрея Воронкова одолела московское "Динамо" 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 12:15).

Правда, история нового чемпиона началась совсем недавно. "Локомотив" был образован всего три года назад. Этого срока хватило, чтобы закрепиться в числе ведущих клубов страны. Калининградки дважды брали "серебро", а теперь поднялись на еще один шаг выше. В финале победительницы продемонстрировали характер: они уступали по партиям 0:2 и были на волоске в третьем сете, но сумели перевернуть игру.

Фото: Пресс-служба ВФВ
На курорте Шерегеш прошел чемпионат России по волейболу на снегу

Ключевая заслуга в успехе калининградского клуба принадлежит его тренеру Андрею Воронкову. В 2013-м он брал "золото" Мировой лиги и чемпионата Европы, а "Локо" стал первой женской командой в карьере специалиста. Интересно, что самым ценным игроком "финала шести" была признана дочь тренера Ирина Воронкова, также выступающая за "железнодорожниц".

Добавим, что прошлогодний победитель чемпионата страны казанское "Динамо" в этот раз довольствовался лишь "бронзой". Все три призера представят Россию в Лиге чемпионов.

Ставшая четвертой "Уралочка НТМК" сыграет в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Пятое место у белорусской "Минчанки". Это лучший результат минской команды за все время выступлений в чемпионате России. Наконец, шестую строчку занял саратовский "Протон", который в "регулярке" был лишь девятым. Он сыграет в Кубке Вызова ЕКВ.

В регионах Спорт Волейбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021
Дмитрий Булыкин: Сборная показала хороший футбол