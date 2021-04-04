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04.04.2021 14:27
Рубрика: Власть

Депутат ГД призвал Европу дать правовую оценку гибели ребенка на Донбассе

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

Европейские организации должны провести расследования военных преступлений, совершенных в отношении мирных жителей Донбасса. А также дать правовую оценку гибели ребенка в республике. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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В начале апреля в результате атаки беспилотника Вооруженных Сил Украины в Донбассе погиб пятилетний ребенок, а 67-летняя женщина получила ранения.

- По наблюдениям донецких военных, дрон, сбросивший взрывчатку, не был дешевым прибором, заказанным на китайском сайте. Это был подготовленный БПЛА, очевидно, предоставленный западными полуофициальными спонсорами войны в Донбассе. И случайно упасть на жилые дома он не мог. Это был заранее спланированный теракт, - цитируют РИА Новости Андрея Козенко.

По его словам, Киев пытается замолчать произошедшую трагедию, а Европа закрывает на это глаза.

- ПА ОБСЕ, ПАСЕ и другие международные организации обязаны не только дать правовую оценку этому убийству, но и призвать к ответу киевские власти за каждого убитого и покалеченного жителя Донбасса, - сказал Козенко.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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