Россиянам рассказали, как удалиться из Google

Некоторые пользователи не хотят, чтобы информация о них была доступна в поисковых системах. Но немногие знают, что существует вполне легальный способ удалить любую информацию о себе из поисковых систем вроде Google. О том, как это сделать, рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

"Пользователь может обратиться в Google через специальную форму и указать удаление своей личной информации (например, разглашение личности, адреса или откровенные фото). При этом, даже в случае удаления сайта из результатов Google Поиска, контент останется на самом сайте, и придется связываться с его веб-мастером. Если на сайте размещена оскорбительная или клеветническая информация, а веб-мастер отказывается ее удалить, тогда придется обращаться в суд", - рассказывает Кузьменко.

Специалист добавил, что россияне имеют право удалить информацию себе из поисковых систем согласно ст. 10.3 Федерального закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Однако он касается только нескольких категорий информации:

1. информация, распространяемая с нарушением законодательства РФ (например, оскорбления, личные фото, незаконная обработка персональных данных);

2. недостоверная информация;

3. неактуальная информация;

4. информация, которая утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя.

"В каждом из этих случаев принадлежность информации к "запретной" категории придется доказывать заявителю (Обязанность по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие оснований для исключения ссылок из поисковой системы, лежит на заявителе согласно определению Московского городского суда от 25 декабря 2017 г. по делу N4г-16235/2017). При этом каждый конкретный случай решается все-таки индивидуально, и гарантировать успех в удалении данных нельзя", - заключил Кузьменко.