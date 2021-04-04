Си Цзиньпин подчеркнул необходимость гармонии между человеком и природой

В столичном районе Чаоян состоялась акция по посадке деревьев, в которой также приняли участие другие высокопоставленные руководители страны: Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2021 году исполняется 40 лет с тех пор, как Китай запустил общенациональную кампанию по посадке деревьев. Он приветствовал вклад, внесенный жителями Китая всех национальностей в озеленение страны и оказание помощи в расширении ее лесных ресурсов.

В то же время Си Цзиньпин призвал обратить внимание на наличие таких острых проблем, как недостаток лесных и степных угодий в стране, а также относительно низкое качество этих ресурсов. Председатель КНР указал, что китайская нация всегда делала акцент на гармоничном развитии человека и природы. Поскольку новый этап развития выдвинул более высокие требования к охране окружающей среды, необходимо приложить еще больше усилий для продвижения зеленого развития, добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китаю следует сохранить свою твердую приверженность приоритету природоохранной деятельности и продвижению экологического развития. Си Цзиньпин призвал внести более весомый вклад для достижения пика выбросов углекислого газа и углеродного нейтралитета, гарантии глобальной экологической безопасности.

Си Цзиньпин подчеркнул, что создание прекрасного Китая требует усилий от каждого. Это сохранение "здоровья" великих рек и горных массивов, а также здоровья всех поколений китайского народа, отметил он.

Председатель КНР призвал членов партии и кадровых работников взять на себя ведущую роль в выполнении обязанностей в области лесопосадок, ведения "зеленого" и низкоуглеродного образа жизни, защиты нашей планеты, чтобы тем самым способствовать высококачественной жизни людей.