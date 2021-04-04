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04.04.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Обратно к Месси

Неймар готов вернуться в "Барселону"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 71(8422)
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар готов вернуться в "Барселону". По информации зарубежных СМИ, бразилец приостановил переговоры с парижанами о продлении контракта.

Неймар рассчитывает вернуться на "Камп Ноу" в том числе ради того, чтобы снова играть с Лионелем Месси. И если несколько месяцев назад аргентинец склонялся к уходу из "Барселоны", то теперь, после избрания президентом клуба Жоана Лапорты, он передумал. По неподтвержденным данным, Месси намерен остаться в "Барселоне".

Фото: LLUIS GENE / AFP
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Возвращаясь к Неймару, добавим, что он уже известил руководство "сине-гранатовых" о готовности к переходу. Бразилец не только желает воссоединиться с Месси, но и устал от критики, которой он подвергается в Париже.

Справедливости ради Неймар сам частенько ведет себя провокационно. К примеру, в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (0:1), он был удален с поля, причем обе желтые карточки форвард получил за неспортивное поведение.

- Нельзя вести себя так, как Неймар. Ему 29 лет, он зарабатывает 30 миллионов евро в год, он одна из главных звезд мирового футбола. Это совершенно неправильно. Возможно, виноваты те, кто не наказывает его за подобные вещи, - считает бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю.

Добавим, что уже в среду Неймар и его одноклубники проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов: в Мюнхене их будет ждать "Бавария". Также послезавтра встретятся "Порту" и лондонский "Челси". Ну а во вторник в 1/4 финала друг другу будут противостоять следующие команды: "Реал" - "Ливерпуль", "Манчестер Сити" - "Боруссия" Менхенгладбах.

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