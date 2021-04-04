"Спартак" обыграл "Ростов" благодаря дублю Соболева

Московский "Спартак" одержал четвертую победу подряд. В матче 24-го тура чемпионата России "красно-белые" обыграли на выезде "Ростов" со счетом 3:2.

Ростовчане за последние несколько лет стали одними из самых неудобных соперников для "Спартака". Посудите сами: дончане два года подряд обыгрывают "красно-белых" на выезде. А в прошлом году в домашнем матче команда Валерия Карпина вырвала ничью на последних минутах (2:2).

Несмотря на потерю нескольких игроков, травмы, "Ростов" дал бой "Спартаку". До перерыва было забито аж четыре мяча: у гостей отличились Виктор Мозес с Александром Соболевым, в свои ворота мяч отправил защитник "красно-белых" Павел Маслов, плюс забил полузащитник дончан Георгий Махатадзе.

В начале второй половины спартаковцы провели несколько опасных атак и добились своего: на 58-й минуте с передачи Квинси Промеса дубль оформил Соболев. Этот гол стал последним в матче. Как итог - 3:2 в пользу гостей.

Благодаря победе "Спартак" сократил отставание от лидера "Зенита" до одного очка - 47 против 48. При этом питерцы завтра проведут свой поединок 24-го тура дома против "Химок".