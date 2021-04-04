Спрос на гаражи за последний год вырос на 25-30%. Причем далеко не всегда их используют для хранения автомобиля.

Интерес к покупке гаражей повысился за последний год практически во всех крупных городах с населением от 350 тысяч человек, отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости компании "Этажи" Антон Лескин.

Их покупают, в основном, те, кто приобрел новую квартиру или у кого есть загородный дом. "Одни используют гаражи для хранения сезонных вещей, поскольку создавать для этого зоны в квартире - недешевое удовольствие. Кладовые есть не во всех жилых комплексах, к тому же цена 4-6 "квадратов" в них в крупных городах нередко сопоставима со стоимостью стандартного гаража площадью в 16-18 кв. м", - говорит Лескин. Владельцы же загородных домов приобретают гаражи для хранения дорогого садового и строительного инвентаря, чтобы не оставлять его на зиму на участке без присмотра.

Еще одна категория покупателей гаражей - инвесторы. Эти помещения нередко переоборудуют и используют в качестве складов.

"Часто поступают запросы на подбор сразу нескольких смежных гаражей на первых линиях гаражных кооперативов, которые планируется в дальнейшем использовать в качестве станции техобслуживания или автомойки. С этим есть определенные сложности, но это окупается разницей в цене с коммерческой недвижимостью в этой же локации", - говорит Лескин.

Достаточно выгодно и сдавать гаражи в аренду, особенно около новых жилых комплексов и не на окраине города. Средний срок окупаемости гаража - около 4-7 лет.

В ближайшее время спрос на гаражи "подогреет" и грядущая амнистия, считает Лескин, в том числе со стороны тех, кто будет переоборудовать их под коммерческое использование.

Тем не менее большинство россиян покупают гаражи, в первую очередь, для стоянки личного автомобиля, считают в "Авито Недвижимость". Наиболее заметно спрос на гаражи в 2020 году вырос в Новосибирске (на 30%) и Калининграде (на 26%).

На 18% вырос интерес к гаражам в Кирове, Омске, Севастополе и Ульяновске. В среднем по стране на одно объявление о продаже гаража приходилось по 9 запросов контактов продавца.

250 тысяч рублей - средняя цена гаража в России

При этом в отдельных регионах этот показатель был выше - например, в Сочи спрос превышал предложение в 23 раза. В Сочи находятся и самые дорогие в стране гаражи - их средняя стоимость 1,8 миллиона рублей. Во многом это связано со спецификой местного рынка недвижимости - гаражные помещения у моря зачастую переоборудуются в бюджетные апартаменты для туристов.

В среднем по стране стоимость гаража по итогам 2020 года составила 250 тысяч рублей. При этом железобетонные гаражи стоили в среднем 310 тысяч рублей, кирпичные 250 тысяч, металлические - 80 тысяч. В Москве гаражи за год подорожали на 17%, в Санкт-Петербурге на 15%. В Калининграде цены выросли на 11%, в Сочи, Ставрополе и Перми - на 9%.