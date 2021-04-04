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04.04.2021 00:39
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления

Текст: Ольга Игнатова
Весна все увереннее вступает в свои права. На новой неделе снега уже не прогнозируется, температура воздуха в столичном регионе будет повышаться все сильнее и сильнее. Об этом "Российской газете" рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Так, в воскресенье в Москве уже до плюс 8 градусов. Начиная с понедельника в центральных областях до плюс 10 тепла, а в Черноземье - до плюс 12-14 градусов. К середине недели и в Московской области потеплеет до плюс 12 градусов. И по ночам температуры станут положительными, что будет способствовать активному таянию сугробов. Хотя в следующий четверг, 8 апреля, подойдет фронтальная зона, которая принесет с собой осадки. Это касается Московской, Рязанской, Владимирской областей. "Но осадки уже будут в виде дождя, никакого снега не прогнозируется. Ожидаем, что к середине недели основной снежный покров в Москве сойдет. Снег может остаться лишь в лесопарках. Ну а на улицах, во дворах его, скорее всего, уже не будет", - отмечает синоптик.

К 9-10 апреля синоптики ожидают потепления и в регионах , которые находятся севернее Москвы, - в Костромской, Тверской, Новгородской, Вологодской областях. Там к концу первой декады должен начаться ледоход

Очень сильные дожди ожидаются в воскресенье в Крыму. И далее фронтальная зона распространиться в Приазовье. В Ростовской области, по низовью реки Кубань, в Волгоградской области тоже будет очень дождливо. В Краснодаре 4 и 5 апреля до плюс 16-18 градусов. На юге Ростовской области - 14-15 тепла.

На азиатской территории, в частности, в Екатеринбурге пока не слишком по-весеннему. Там, по словам Варакина, до середины недели продержится один температурный процесс - днем в пределах от 3 до 6 тепла, а ночью около нуля. В Свердловской и Челябинской областях в начале недели пройдут дожди с мокрым снегом.

От Нижнего Новгорода до Самары - без осадков, с понедельника начнется медленное, но верное потепление. Сначала днем от 3 до 6 тепла, а во второй половине недели - до плюс 5-7 градусов. Во вторник вечером в Самарской области пройдет дождь со снегом.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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