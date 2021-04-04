В Иордании раскрыт заговор против короля Абдаллы II

Службы безопасности Хашимитского Королевства сорвали заговор, арестовав более 20 человек по обвинению в подготовке свержения иорданского короля Абдаллы II. В несостоявшемся ближневосточном дворцовом перевороте оказался замешан сводный брат монарха - Хамза ибн аль-Хусейн. Вся его охрана была взята под стражу, а сам Хамза в связи с "угрозой стабильности и безопасности государства" помещен под домашний арест без возможности связи с внешним миром. Впрочем, через своего адвоката он успел-таки передать британскому телеканалу Би-би-си короткое видеосообщение, где связал свой арест с кампанией по подавлению критики иорданских властей. По мнению Хамзы, которого Абдалла II еще в 2004 году лишил титула наследного принца, руководство королевства погрязло в коррупции и некомпетентности.

По данным агентства Petra, среди задержанных оказался еще один член королевской семьи Шериф Хасан ибн Заид, экс-министр финансов Басем Авадалла, а также несколько чиновников. Американская The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает: план по свержению королевской особы был "хорошо организован" и заговорщики, вероятно, имели "иностранные связи". 59-летний король Иордании Абдалла II пришел к власти после смерти его отца Хусейна в 1999 году. С тех пор Амман остается одним из главных союзников США в регионе, позволяя американским войскам проводить операции с иорданской территории. Между двумя государствами есть соглашение об оборонном сотрудничестве. В Иордании после ужесточения карантинного режима вспыхнули протесты