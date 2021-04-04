В Кирове во время соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса

Часть крыши спорткомплекса "Вересники", расположенного в одноименном микрорайоне Кирова, обрушилась во время детских соревнований, сообщает прокуратура Кировской области.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса. Прокуратура организовала проверку, с целью дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности в помещениях спорткомплекса. На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Кирова Евгений Шиляев.

В ГУ МЧС по Кировской области подтвердили, что пострадавших и погибших от обрушения нет, и сообщили, что эксплуатация спорткомплекса временно приостановлена.