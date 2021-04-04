В Китае 11 человек погибли при столкновении грузовика с автобусом

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновения грузовика с автобусом. ЧП произошло в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Авария случилась этим утром на участке скоростной трассы Шэньян - Хайкоу, когда грузовик пересек разделительные ограждения и столкнулся с автобусом.

От удара автобус опрокинулся, а еще два легковых авто, которые ехали следом, врезались в грузовик, пишет РИА Новости. К настоящему моменту 11 человек скончались, количество пострадавших уточняется.