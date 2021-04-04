В Лондоне арестовали 107 участников протестов против закона о полиции

Более ста человек были арестованы в центре Лондона во время масштабной демонстрации против нового Закона о полиции, преступлениях, вынесении приговоров и судпроизводстве, передаёт портал lbc.co.uk со ссылкой на релиз Скотленд-Ярда. Всего от 2 до 4 тысяч человек приняли участие в акции KillTheBill (каламбур, производный от названия культового триллера Тарантино "Убить Билла", которое остроумно переиначили в лозунг "Убить билль", то есть закон). Вообще же волна протестов прокатилась по всей Англии.

Задержания проводились за правонарушения по многочисленным статьям, в том числе за нападение на полицейских, насильственные беспорядки, нарушение общественного спокойствия и антикоронавирусных предписаний. Одну женщину взяли под арест по подозрению в хранении оружия.

Впрочем, стражи порядка признают, что большинство протестующих вели себя мирно и даже соблюдали требования дистанции. Репрессии были направлены против "небольшой группы лиц, которая во второй половине дня попыталась спровоцировать сумятицу", заявил офицер Аде Аделекан.

Поводом для возмущения стал закон, пролоббированный консерваторами, который наделяет полицию Англии и Уэльса расширенными полномочиями по пресечению ненасильственных акций под предлогом "превышения допустимого уровня шума", а также вводит за участие в них драконовские штрафы и даже тюремные сроки до десяти лет заключения.