Новости

РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока "Знамени труда" 22:58
Тедеско сравнил Соболева с Робертом Левандовски 22:54
Футболисты "Челси" устроили драку на тренировке 22:44
В "Знамени труда" назвали причину смерти 18-летнего футболиста 21:13
Кирилл утвердил лишение сана протодиакона Кураева, но ввел мораторий 21:03
Скончался бывший гендиректор "КАМАЗа" Николай Бех 20:49
Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель" 20:14
ЦСКА победил СКА во второй игре полуфинала Кубка Гагарина 20:04
После первого тайма счет в матче "Ростов" - "Спартак" - 2:2 20:00
"Годзилла против Конга" стоит незыблемо во главе кинопроката 19:48
ЦСКА и "Тамбов" установили рекорд по количеству пенальти в игре РПЛ 19:32
Футболист молодежной команды "Знамя Труда" умер на поле 19:30
Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества 18:58
Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула 18:49
В Лондоне арестовали 107 участников протестов против закона о полиции 18:28
Объявлены стартовые составы "Ростова" и "Спартака" на матч РПЛ 18:03
Видео: Под Калугой сгорела пригородная электричка 17:24
Калужский полицейский застрелил мужчину, взявшего в заложники мать 17:14
Мумии египетских фараонов перевезли в новый музей 17:05
МИД: Наращивание оборонного бюджета НАТО ведет к гонке вооружений 16:50
В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве 16:34
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни" 16:18
"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал" 15:54
Появилось видео из операционной горящего кардиоцентра в Благовещенске 15:27
При взрыве на окраине Тбилиси погибла женщина 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 21:36
Рубрика: Власть

25 городков миротворцев

В Карабахе для наших военных строят госпиталь
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8422)
В Нагорном Карабахе специалисты строительного комплекса Минобороны России завершили возведение 25 военных блочно-модульных городков и домика командного состава российских миротворцев. Они компактно расположились в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни и Аскеране. Кроме того, военные благоустроили территорию в мини-гарнизонах.

Теперь в регионе идет строительство нового комплекса полевого госпиталя. Там российские "голубые каски" смогут получить многие виды специализированной медицинской помощи. Планируется, что эта лечебница менее чем через месяц примет первых пациентов.

Песков напомнил о неприменении "Искандеров" в Карабахе

"До конца апреля 2021 года мы должны полностью закончить обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям и создать максимально комфортные условия для проживания военнослужащих", - заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который проинспектировал расположение российской группировки.

В ведомстве сообщили, что на стройплощадках в Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. Но к этой масштабной операции подключали и авиацию. При возведении городков военные строители активно использовали материалы местных производителей. Это позволило сократить время работ и упростить логистические схемы.

Кроме того, строители и миротворцы благоустроили территорию как внутри своих городков, так и прилегающую к ним местность.

Речь, заметим, идет не о временном пристанище для военных, а о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В Минобороны России рассказали, что типовые домики в городках миротворцев изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и техническими условиями. Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение. Места проживания солдат и офицеров обеспечили комплектами мебели. Туда входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется и бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

Планируется, что к концу апреля новый полевой госпиталь в Карабахе примет первых пациентов

На территории каждого военного городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярия, кладовая для имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В минобороны отметили, что в таких блочно-модульных городках наши военные могут жить как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.

В ведомстве напомнили, что при содействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе восстанавливают социально значимые объекты инфраструктуры. Так, в частности, произошло с Лачинской гидроэлектростанцией. Безопасность ее сотрудников сейчас обеспечивают наши военнослужащие.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин проведет совещание по выполнению Послания
Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева
В России появится Единый реестр видов контроля
Появилась новая схема обмана клиентов банков
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта