В Нагорном Карабахе специалисты строительного комплекса Минобороны России завершили возведение 25 военных блочно-модульных городков и домика командного состава российских миротворцев. Они компактно расположились в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни и Аскеране. Кроме того, военные благоустроили территорию в мини-гарнизонах.

Теперь в регионе идет строительство нового комплекса полевого госпиталя. Там российские "голубые каски" смогут получить многие виды специализированной медицинской помощи. Планируется, что эта лечебница менее чем через месяц примет первых пациентов.

"До конца апреля 2021 года мы должны полностью закончить обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям и создать максимально комфортные условия для проживания военнослужащих", - заявил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который проинспектировал расположение российской группировки.

В ведомстве сообщили, что на стройплощадках в Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. Но к этой масштабной операции подключали и авиацию. При возведении городков военные строители активно использовали материалы местных производителей. Это позволило сократить время работ и упростить логистические схемы.

Кроме того, строители и миротворцы благоустроили территорию как внутри своих городков, так и прилегающую к ним местность.

Речь, заметим, идет не о временном пристанище для военных, а о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В Минобороны России рассказали, что типовые домики в городках миротворцев изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и техническими условиями. Они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение. Места проживания солдат и офицеров обеспечили комплектами мебели. Туда входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется и бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

Планируется, что к концу апреля новый полевой госпиталь в Карабахе примет первых пациентов

На территории каждого военного городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярия, кладовая для имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В минобороны отметили, что в таких блочно-модульных городках наши военные могут жить как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.

В ведомстве напомнили, что при содействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе восстанавливают социально значимые объекты инфраструктуры. Так, в частности, произошло с Лачинской гидроэлектростанцией. Безопасность ее сотрудников сейчас обеспечивают наши военнослужащие.