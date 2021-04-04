У партии "Яблоко" масштабные планы на выборы в Госдуму: создать оппозиционную парламентскую фракцию и впоследствии выдвинуть своего кандидата в ходе президентской кампании в 2024 году. Ради достижения этой цели на съезде, который прошел в минувшие выходные в Москве, была проведена масштабная партийная реформа.

Делегаты съезда утвердили пакет ключевых поправок в устав. Так, решено ввести предварительное голосование (так называемые праймериз) для кандидатов от партии на выборы разного уровня. Кроме того, в обязательном порядке будет проводиться общепартийное голосование при определении кандидатур на пост председателя. Для вступающих в партию вводится испытательный срок на один год. Чтобы стать "яблочником", понадобятся рекомендации двух действующих членов партии, стаж которых составляет от трех лет. Как пояснили в руководстве "Яблока", это позволит принимать в ряды тех, кто действительно разделяет взгляды партийцев, а не "просто протестует". Основатель партии Григорий Явлинский эти изменения одобрил, заявив, что сейчас "не время открытых дверей" - нужно не допустить развала. Делегаты съезда одобрили и регистрацию сторонников партии, которые смогут принять участие в праймериз и дискуссиях.

В результате реформы партия планирует запустить механизм обновления, увеличить влияние рядовых членов на процесс принятия решений. И как итог - преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму.

"Главной целью нашей с вами работы является создание в Госдуме серьезной демократической и единственной оппозиционной фракции, а также возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - поставил задачу председатель партии Николай Рыбаков. При этом сотрудничество с действующими парламентскими старожилами рассматриваться не будет. В свою очередь зампредседателя "Яблока" Иван Большаков уточнил, что планы выдвигать одномандатников на думские выборы есть, но сосредоточиться необходимо именно на списочной кампании. "Мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - объяснил он.