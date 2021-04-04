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Рубрика: Общество

В Подмосковье стартовал проект "Сыграй в команде "НАШИ" с космонавтами!"

Текст: Наталия Ячменникова
В Ледовом дворце спорта "Кристалл" города Электростали Московской области стартовал федеральный проект "Сыграй в команде "НАШИ" с космонавтами!". "Запуск" ему дал первый товарищеский матч между хоккейной командой "НАШИ" и хоккейной командой сотрудников газотранспортной отрасли.
Фото: Елена Метелковская Фото: Елена Метелковская
Фото: Елена Метелковская

Легендарная хоккейная команда "НАШИ" была создана в Звездном городке еще в 60-е годы: в нее входили космонавты первого отряда. Капитаном был Юрий Гагарин.

Фотография Гагарина на коньках в хоккейной форме со словом "НАШИ" на груди хорошо известна. Вместе с ним на площадке играли Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович, Борис Волынов, Виктор Горбатко, Адриян Николаев, Евгений Хрунов, Георгий Шонин… Все 20 человек, двенадцати из которых суждено было преодолеть притяжение Земли.

Фото: Елена Метелковская

Надо сказать, что когда был создан первый отряд, хоккей вошел в систему физической подготовки космонавтов. Правда, ненадолго. Из-за высокого риска получить травму на тренировках, его все-таки исключили из перечня таких специальных спортивных дисциплин.

Сейчас портреты каждого из той первой звездной команды - команды "молодости нашей" - можно увидеть на свитерах представителей нынешнего поколения космонавтов-хоккеистов. Игровой номер - это номер космонавта в советской-российской классификации покорителей космоса.

С 2020 года хоккейная команда "НАШИ" выступает при поддержке Фонда популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы". В команде четыре Героя России: Юрий Лончаков (капитан команды), Михаил Тюрин, Сергей Залётин, Александр Самокутяев. Интересная деталь: у них игровые номера двойные. Скажем, у Юрия Лончакова, который играет в свитере с портретом Гагарина, - 1/94: 1 - это порядковый номер первого космонавта, 94 - самого Лончакова. Михаил Тюрин выходит на лед с портретом Алексея Леонова на груди: игровой номер - 11/95.Сергей Залетин - "в паре" с Германом Титовым: 2/92, а Александр Самокутяев - с Владимиром Комаровым: 7/109.

Фото: Елена Метелковская

Почетный капитан команды - дважды Герой Советского Союза, нападающий команды "НАШИ" первого отряда космонавтов Борис Волынов.

Кстати, в команде "НАШИ" играют уже и внуки космонавтов. Так, под номером 14 в свитере с портретом Бориса Волынова на лед выходит Тимур Уделепп, внук космонавта Талгата Мусабаева.

Хоккейная команда "НАШИ" - участник всероссийских хоккейных фестивалей Ночной хоккейной лиги в Сочи. Ночную хоккейную лигу в стартовом матче представлял участник суперсерии СССР-КАНАДА 1972 года, многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин. Он лично знал Юрия Гагарина. И когда-то, в четырнадцать лет, Вячеслав именно по просьбе первого космонавта впервые сыграл в команде "НАШИ". Вчера с "НАШИми" он вышел на лед во второй раз.

Федеральный проект "Сыграй в команде "НАШИ" с космонавтами!" посвящен 60-летию первого полета человека в космос, первому отряду космонавтов, Году науки и технологий в России и 75-летию отечественного хоккея. Как говорят его организаторы, впереди - тур хоккейной команды "НАШИ" по всей стране.

Легендарная хоккейная команда "НАШИ" была создана в Звездном городке еще в 60-е годы. Фото: Представлено организатором проекта - Фондом популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы".
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