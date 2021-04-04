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04.04.2021 15:53
Рубрика: В мире

В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат

Текст: Ариадна Рокоссовская
На крупнейшем советском воинском кладбище в Варшаве прошла церемония перезахоронения в две братские могилы 54 солдат Красной армии, погибших на территории Польши в годы Великой Отечественной войны. Их останки были обнаружены во время строительства торгового центра в городе Зеленка.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

О том, что в Зеленке обнаружено воинское кладбище, стало известно еще летом прошлого года. Издание Wieści Podwarszawskie сообщило, что 14 августа в ходе строительных работ на глубине одного метра были найдены несколько десятков объектов, похожих на гробы. Строители немедленно сообщили об этом в правоохранительные органы, а те передали информацию в бюро поиска и идентификации Института национальной памяти, которое занимается такого рода находками. По словам бурмистра Зеленки Камиля Ивандовского, через четыре дня на место прибыли сотрудники бюро, археологи и судмедэксперт, которые подтвердили, что речь идет о кладбище с, как минимум, 90 могилами, как братскими, так и индивидуальными.

Фото: iStock
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев

По словам участвовавшего в церемонии перезахоронения советника-посланника Посольства России в Польше Андрея Ордаша, выяснилось, что это кладбище периода Второй мировой войны, "потому что имелись опознавательные знаки красноармейцев". "Удалось выяснить, что по меньшей мере 54 человека - это воины Красной армии. Польскими властями было принято решение, что лучшее место для их перезахоронения - это мемориальное кладбище воинов Красной армии", - цитирует его ТАСС. Личность солдат установить не удалось.

Напомним, что в ходе боев за освобождение Польши от фашистской оккупации погибли свыше 600 тысяч советских воинов. Останки некоторых из них до сих пор случайно находят в ходе строительных или поисковых работ. Так в июле прошлого года в деревне Длугомиловице в Опольском воеводстве были обнаружены останки советского бойца, 75 лет пролежавшие в окопе в том положении, в котором он получил смертельную рану. Его нашли саперы, искавшие в лесу неразорвавшиеся снаряды.

Досье "РГ"

На варшавском Мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в 698 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены почти 24 тысячи воинов, сражавшихся с фашизмом. Здесь проходят официальные торжества в день освобождения Варшавы и в День Победы, причем в последние несколько лет тут проходит акция "Бессмертный полк", в которой участвуют также и поляки с портретами своих близких - участников Второй мировой войны.

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