Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель"

Известного французского политика и бизнесмена Бернара Тапи, в прошлом владельца футбольного клуба "Олимпик Марсель" и корпорации Adidas, ограбили в собственном доме в департаменте Сена и Марна, что к юго-востоку от Парижа. Как передаёт французский телеканал BFM, четверо неизвестных напали на 78-летнего Тапи и его супругу, когда те мирно спали.

Опознать злоумышленников будет непросто, ведь они прятали лица под масками и капюшонами. Судя по всему, они тщательно спланировали преступление и убивать хоязяев в их планы не входило. Нападавшие сначала избили господина Тапи и его жену Доминик, потом связали их галстуками, которые оказались под рукой, и целый час обчищали особняк. Когда воры покинули дом, женщина добралась до соседей и попросила о помощи. Её отправили в больницу, а вот Тапи, который последние годы борется с раком, от госпитализации отказался.

Его биография была довольно скандальной. Политик состоял в Радикальной левой партии, избирался и в Национальное собрание Франции, и в Европарламент, а ещё был судим за сделки с продажей обанкротившихся компаний.