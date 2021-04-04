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Рубрика: В мире

Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas и ФК "Марсель"

Текст: Марина Алешина

Известного французского политика и бизнесмена Бернара Тапи, в прошлом владельца футбольного клуба "Олимпик Марсель" и корпорации Adidas, ограбили в собственном доме в департаменте Сена и Марна, что к юго-востоку от Парижа. Как передаёт французский телеканал BFM, четверо неизвестных напали на 78-летнего Тапи и его супругу, когда те мирно спали.

Фото: AP Photo
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Опознать злоумышленников будет непросто, ведь они прятали лица под масками и капюшонами. Судя по всему, они тщательно спланировали преступление и убивать хоязяев в их планы не входило. Нападавшие сначала избили господина Тапи и его жену Доминик, потом связали их галстуками, которые оказались под рукой, и целый час обчищали особняк. Когда воры покинули дом, женщина добралась до соседей и попросила о помощи. Её отправили в больницу, а вот Тапи, который последние годы борется с раком, от госпитализации отказался.

Его биография была довольно скандальной. Политик состоял в Радикальной левой партии, избирался и в Национальное собрание Франции, и в Европарламент, а ещё был судим за сделки с продажей обанкротившихся компаний.

В мире Европа Франция

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