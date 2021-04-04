Володин предупредил о тяжелых последствиях риторики Киева

Нынешняя риторика руководства Украины чревата самыми тяжелыми последствиями - пока не поздно надо реализовать минские соглашения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Высказывания официального Киева, по его оценке, усиливают напряженность, обостряют конфликт. "Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет, - подчеркнул спикер. - Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности".

Володин выразил уверенность, что радикально настроенным украинским политикам не сойдет с рук все, что "они будут творить в ЛНР и ДНР", а также решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий.

Он считает, что действия властей Украины по обострению ситуации на Донбассе могут привести к судебному процессу в Гааге. Председатель ГД призвал украинских политиков остановиться, если они не хотят завершить таким образом свою политическую карьеру.

Володин также напомнил о предложении лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука задействовать парламентский диалог в рамках Нормандского формата.