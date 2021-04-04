Российская вакцина от коронавируса эффективна против всех вариантов этой инфекции, а тест-системы определяют все мутации. Об этом заявил президент на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций. Кирилл Дмитриев доложил о прорыве по трем направлениям - тесты, вакцины, лекарства - и рассказал, что до июня можно привить фактически всех желающих граждан нашей страны.

"РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки", - отметил Владимир Путин. "Когда вы создавали РФПИ, вы сфокусировали нас на многие международные партнерства. Когда вы поручили нам бороться с ковидом, мы задействовали все эти международные партнерства, для того чтобы сделать прорыв по трем основным направлениям", - сообщил Дмитриев. Это тесты, вакцина и препарат.

Глава РФПИ отметил хороший прогресс за последний год: очень важный прорыв по тестам. Помимо приоритетной защиты российских граждан более 15 млн поставили в 17 стран. "И сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран - автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - анонсировал Дмитриев.

Докладчик сообщил, что зарегистрирован один из двух препаратов против коронавируса, "Авифавир". "300 тысяч уже поставлено в Россию, десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности удвоились до 200 тысяч курсов в месяц, и мы поставили препарат уже в 30 стран", - заметил он.

"Спутник V" - одна из наиболее эффективных вакцин в мире, с эффективностью более 90 процентов. Мы также предложили другим партнерам, у которых эффективность менее 90 процентов, один из наших уколов, для того чтобы повышать их эффективность", - рассказал Дмитриев.

Налаживается международное производство: есть договоренности с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших в мире. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность. "Это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром", - оценил Дмитриев. Приоритет - вакцинация российских граждан, но в программе еще и поставки части из произведенной за границей вакцины на внешние рынки.

"То, что будет производиться за рубежом, будет поступать и к нам", - отметил президент. "Да, также оно может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации", - сказал собеседник. Россия не только сейчас один из лидеров по вакцинации в мире - до июня можно привить фактически всех желающих граждан нашей страны за счет производственных возможностей, которые есть в РФ и за рубежом, сообщил Дмитриев.

"И она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Путин. "Да. Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины, по отношению ко всем мутациям. Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - подчеркнул Дмитриев.

До июня можно привить фактически всех желающих граждан нашей страны

"Ведь тест-системы, о которых вы сказали, они тоже "берут" практически все эти варианты мутаций", - продолжил Путин. "Да, это очень важно, потому что мутации - это действительно большой вызов для человечества. Но Россия здесь тоже находится впереди многих - и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - заключил собеседник.

Еще президент предложил обсудить фонд для продвижения высоких технологий. "Десять ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по Фонду фондов будут вместе с нами инвестировать в высокотехнологические компании в России", - сказал Дмитриев. Это создаст много хороших рабочих мест и перспективных российских компаний, рассчитывает он.

"Формула, которая была предложена для такой работы, наш бизнес устраивает? Вы помните, у нас были на этот счет споры в правительстве. Чем эти споры закончились и на чем сердце успокоилось, как говорят в таких случаях?" - поинтересовался Путин. "Безусловно, их устраивает, они очень довольны, потому что они соинвестируют вместе с РФПИ, при этом каждый вкладывает по миллиарду рублей своих денег, государство также вкладывает 10 млрд рублей в этот фонд, и РФПИ тоже будет сюда инвестировать", - пояснил собеседник.

"Но вопрос был в том, могут ли они принимать участие в определении направлений исследований и расходования этих средств", - напомнил президент. "Да, безусловно. То есть они будут участвовать и в инвесткомитете, они будут принимать самые активные решения", - заверил докладчик.