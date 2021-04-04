Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной обороны и безопасности страны о санкциях по отношению к Россотрудничеству и к ряду других предприятий.

В перечне также указаны одиннадцать российских компаний: "Волга-Днепр", "322 авиационный ремонтный завод", "514 авиационный завод", "Севастопольский агрегатный завод", "Центр судоремонта "Дальзавод", "Севромаш-2М", "Снабком", "Завод спецагрегат", "Завод молот-механика", "Специальная производственно-техническая база Звездочка".

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, украинские власти пока не отправили в федеральное агентство официального уведомления, передаёт РИА Новости.