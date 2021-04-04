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04.04.2021 18:58
Рубрика: В мире

Зеленский утвердил санкции против Россотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной обороны и безопасности страны о санкциях по отношению к Россотрудничеству и к ряду других предприятий.

В ЛНР мирный житель подорвался на украинском взрывном устройстве

В перечне также указаны одиннадцать российских компаний: "Волга-Днепр", "322 авиационный ремонтный завод", "514 авиационный завод", "Севастопольский агрегатный завод", "Центр судоремонта "Дальзавод", "Севромаш-2М", "Снабком", "Завод спецагрегат", "Завод молот-механика", "Специальная производственно-техническая база Звездочка".

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, украинские власти пока не отправили в федеральное агентство официального уведомления, передаёт РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Россотрудничество Отношения России и Украины Политический кризис на Украине Санкции и антисанкции

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