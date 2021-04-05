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05.04.2021 14:41
Рубрика: Экономика

Агропошлины пустят на вовлечение в оборот сельхозземель

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз определил, откуда возьмет средства на реализацию госпрограммы вовлечения в оборот земель сельхозназначения, и согласовал этот вопрос (а также саму госпрограмму и объем финансирования) с Минфином, сообщили "РГ" в ведомстве.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Так, часть средств на мелиорацию перейдет из действующей госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

"Дополнительные доходы, полученные агропромышленным и рыбохозяйственным комплексами (квоты в рыбохозяйственном комплексе, пошлины), будут в полном объеме направляться на поддержку отрасли, в том числе на реализацию мероприятий новой госпрограммы", - добавили в Минсельхозе.

Средняя зарплата в сельском хозяйства достигла 30 тысяч рублей

Какой объем средств планируется получить из каждого источника, в ведомстве не уточнили. Поручение представить предложения по финансированию госпрограммы вовлечения земель в сельхозоборот дал Минсельхозу председатель правительства Михаил Мишустин 11 марта. Сама госпрограмма была представлена в правительство 15 марта. Она предусматривает введение в оборот за 10 лет не менее 13 млн га неиспользуемых земель. Кроме того, Минсельхоз намерен сократить износ мелиоративных систем с 78% до 30%. Все это будет стоить около 754 млрд рублей, из которых около 539 млрд рублей - средства федерального бюджета. Планируется, что госпрограмма заработает с 2022 года.

По оценке Минсельхоза, сейчас в России около 44 млн га неиспользуемых сельхозугодий, 20 млн га из которых - пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур). По данным на январь 2019 года, общая площадь земель сельхозназначения в России составляет 382,5 млн га, из них сельхозугодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) - 197,7 млн га. Если добавить сюда землю, на которой граждане выращивают картошку и овощи, фруктовые деревья и ягодники в садовых, огородных и дачных товариществах, а также все угодья, используемые в научных целях, то площадь сельскохозяйственных земель увеличится до 222 млн га, подсчитывают в ведомстве.

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