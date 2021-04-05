Американский эпидемиолог заявил о четвертой волне коронавируса в США

Соединенные Штаты переживают четвертую волну COVID-19 из-за распространения новых штаммов коронавируса, в том числе британского. Об этом в воскресенье заявил эпидемиолог Майкл Остерхолм, занимающийся изучением инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.

"Полагаю, что в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии", - цитирует ТАСС его заявление, сделанное в эфире телеканала Fox News. По словам Остерхолма, хорошие новости заключаются в том, что нынешние вакцины эффективны против данного штамма.

Ученый отметил также, что британский вариант коронавируса чаще поражает детей, которые становятся переносчиками заболевания. Этого не наблюдалось при распространении первоначального варианта вируса. Эпидемиолог подчеркнул, что властям нужно пересмотреть планы относительно работы школ.

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски уже высказывала опасения, что рост числа случаев заражения коронавирусом среди американцев может привести к четвертой волне COVID-19 в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявлено свыше 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали более 554 тысячи американцев.