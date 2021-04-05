Эксперты ожидают повышения ставок по вкладам, в том числе как реакцию банков на отток денег со срочных депозитов, который продолжается с начала пандемии. Проценты могут снова обогнать инфляцию.

Ставки по вкладам уже отреагировали ростом, еще символическим, на повышение ключевой ставки Банком России, уже в апреле для сдерживания инфляции он может повысить ставку еще раз. Пока инфляция только разгонялась - и по итогам марта может составить 5,8%.

Если она начнет замедляться с апреля, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков достигнет 4,85-5,25% к концу года (с текущих 4,57%), если нет - то 5,1-6,25%, прогнозирует председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч (в зависимости от темпов повышения ключевой ставки). Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин ожидает роста доходности депозитов на 0,5-0,75 процентного пункта, считая повышение ключевой ставки еще на полпроцента в этом году наиболее вероятным. Предложения банков будут зависеть не только от ключевой ставки, но и от ставок денежного рынка, цен на российский госдолг и другие активы.

Банки могут повысить ставки по депозитам физлиц даже при сохранении ключевой ­ставки на текущем уровне, считают анали­тики АКРА.

Небольшие банки, чьим основным источником фондирования являются депозиты физлиц, наиболее чувствительны к нестабильности остатков клиентских средств, которая вышла на первый план еще в 2020 году. Это заставит банки поддерживать ставки на высоком уровне, пусть даже ценой снижения маржинальности, следует из отчета АКРА.

Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока, по оценкам АКРА, у банков, занимающих по размеру активов места 20-50-е (57%) и 100-200-е (63%), тогда как у топ-10 банков - только 20%. Крупные банки (топ-20) свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам. В 2020 году почти все 20 крупнейших банков продемонстрировали приток средств физических лиц, а небольшие банки в условиях низких ставок в среднем фиксировали оттоки, отмечает АКРА.

Наиболее привлекательные ставки предложат некрупные банки, страдающие от оттока вкладчиков

В 2020 году общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%, при этом средства на срочных депозитах сократились на 1,7 трлн руб. (рублевые на 8,9%, валютные на 17,1%), а на текущих счетах - выросли на 4,1 трлн руб., что является рекордным показателем для российской банковской си­стемы.

В январе 2021 года отток средств физлиц, в целом характерный для этого месяца, превысил 650 млрд рублей (депозиты физлиц сократились на 85 млрд), в феврале снова стали расти текущие счета (+321 млрд руб.), в то время как срочные вклады снижались (-202 млрд руб.), в том числе из-за низких ставок и ускорявшейся инфляции.

Дмитрий Монастыршин ожидает, что тренд по увеличению доли накопительных счетов в сбережениях населения в 2021 году сохранится: когда ставки растут, они повышаются по накопительным счетам более оперативно.

Очевидно также, что продолжится переток вкладчиков на фондовый рынок. Так, только за март число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн человек. В марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года.