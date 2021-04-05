Анатолий Кириллов из Самары: "Мы с Гагариным вышли из одной шинели!"

Когда показывали хронику, где Гагарин шагает от самолета к правительственной трибуне, самарец Анатолий Кириллов неизменно напоминал родным: - В моей шинели идет!

В середине 1950-х годов Кириллов работал начальником физподготовки авиационного учебного полка в Ейске. Потом полк перевели под Куйбышев, в село Кинель-Черкассы. Молодые офицеры, окончившие в свое время военно-морское училище, отправлялись на выходные в областной центр в черной флотской форме. И однажды попались на глаза командующему округом.

- Что это за моряки у нас по городу ходят, когда моря нет! - возмутился он. - Срочно переодеть их в сухопутную форму!

Приказ тут же был выполнен.

- Меня отправили в ателье, сняли мерку и сказали, что будет готово после 10 апреля, - вспоминал Кириллов.

13 апреля с квитанцией в руках он приехал в ателье за обмундированием. Навстречу вышел заведующий. И огорошил офицера:

- Товарищ старший лейтенант, мы вашу шинель передали первому космонавту СССР Юрию Гагарину!

- Уже потом мне рассказали, что сразу после приземления Гагарина привезли в местечко Усолье, немного передохнуть после полета, - вспоминает Анатолий Васильевич. - Ему нужно было срочно лететь в Москву на торжественную встречу с руководством страны, а парадной одежды нет. Поэтому из Куйбышева срочно доставили целую охапку новеньких шинелей. И моя оказалась впору. Рост у меня - 170 см, весил 67-68 кг. Занимался классической борьбой, товарищи в шутку звали "мешком с мускулами". Гагарин тоже был крепкого телосложения...

Мне же новую шинель вручили спустя неделю.

Елена Корнева

Тюльпаны Байконура. Фото: РИА Новости

Лев Костюк из Твери: "Тюльпан с Байконура хранил 50 лет"

24-летний лейтенант Лев Костюк 12 апреля 1961 года находился на соседней с гагаринской площадке. Это был второй старт-дублер.

- Когда стартовала ракета, мы бросили свои пульты и выбежали на улицу. По традиции, уж не знаю с каких времен, принято было кричать: "Пошла, пошла!" Даже если в ракете болванка или собачка. Если ракета вышла на траекторию, то груз с плеч долой. Вот и пытались помочь хотя бы голосом.

Когда стало понятно, что исторический старт успешен, парня потянуло в степь.

- Тогда так тюльпаны цвели! Красота необыкновенная. И эта красота, и то, что было в душе, как-то слились воедино, - вспоминал спустя полвека майор Костюк. - Вот я и сорвал тюльпан в память об этом дне. Так и хранится у меня в дневнике. 50 лет прошло, а ему хоть бы что.

Ирина Тарасова

Из книги А .Милкуса "Юрий Гагарин. Первый человек в космосе", где собраны публикации "Комсомольской правды".