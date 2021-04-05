Люди вправе стоять в своих и чужих подъездах. Пока они не шумят и не нарушают как-то иначе порядок, никто не вправе указать им на дверь. Такое важное разъяснение сделала Ассоциация юристов России.

По закону влюбленные могут наслаждаться сколь угодно долго видами не только из окна квартиры, но и из окна подъезда. Фото: Cash14 / Istock

Компетентное мнение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Идея ассоциации - создать бесплатный сервис юридической помощи для тех, кто столкнулся с проблемами правового характера. Система заработала, вопросы поступают потоком.

В частности, в АЮР обратился житель Москвы, чье имя раскрывать не будем. Но в его ситуации может оказаться каждый молодой и не очень человек, холостой или даже женатый.

"Имеет ли право моя девушка стоять со мной в подъезде дома, в котором я живу? Бывает, проходят жильцы дома и говорят: с чего ради вы тут стоите - выйдите из подъезда...", - спросил он.

Ответ юриста категоричен: жильцы проявляют не только бессердечие, но и правовую неграмотность. "Максимум, что могут сделать соседи, так это спросить, кто этот человек и зачем он пришел, но никак не выгонять или пытаться вынудить человека покинуть территорию многоквартирного дома, - пояснила член Ассоциации юристов России Марина Абросимова. - Если ваши гости не слушают музыку на высокой громкости, не кричат и не взрывают петарды, не нарушают нормы санитарной, пожарной безопасности, не наносят ущерб имуществу, то никто не вправе предъявлять им никаких претензий или требований покинуть территорию".

Однако она уточняет, что в связи с распространением вируса COVID-19 и принятыми на законодательном уровне мерами предотвращения распространения инфекции необходимо использовать индивидуальные средства защиты (маски, перчатки), находясь в местах скопления людей. Иными словами, в наши дни ворковать в подъезде надо все-таки в масках и перчатках. И грамотный в правовом отношении сосед вполне может указать влюбленным на отсутствие защитных средств.

Если же в подъезде "гостит" бомж, он как минимум одним своим запахом нарушает санитарные нормы. Так что жильцы вправе вежливо его выпроводить. Не получается вежливо, надо вызывать полицию.

При этом юрист поясняет, что общее собрание собственников квартир может установить правила посещения дома и пребывания в нем. Так что теоретически в каком-то конкретном доме могут появиться на бумаге ограничения и для "стоянки" в подъездах. Однако в реальности многие ли дома в стране утвердили такие правила? Собрать жильцов вместе и попробовать что-то решить - отдельная головная боль для любого ТСЖ. Если же получится, то можно ввести какие-то ограничения для посторонних. Однако вряд ли допустимо запретить самим жильцам находиться в подъезде с гостями.