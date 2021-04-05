На Гожском полигоне Беларуси начались крупные учения

Элементы оборонительного боя с проведением контратаки были успешно отработаны в ходе тактического учения с 6-й отдельной механизированной бригадой на Гожском полигоне в Гродненской области. Об этом сообщили 5 апреля в Министерстве обороны Беларуси.

Министерство обороны Беларуси

Свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники задействованы в этих весенних тактических маневрах. В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства "По замыслу учений условный неприятель пересек государственную границу и вторгся на территорию страны. Мотострелки, танкисты, артиллеристы вели бой у учебного населенного пункта. Подразделения отработали элементы оборонительного боя с проведением контратаки", - рассказали в военном ведомстве, уточнив, что в настоящее время задействованы все полигоны, и войска Западного оперативного командования вышли на пик боевой подготовки. Данные учения, подчеркнули в министерстве, являются важнейшим этапом тренировки перед российско-белорусским стратегическим учением "Запад-2021", направленном на дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства.

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