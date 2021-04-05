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Рубрика: Общество

Более половины россиян заявили, что занимаются спортом

Текст: Анна Спицына
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

Более половины россиян - 56% опрошенных ВЦИОМ - заявили, что занимаются спортом. Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет - 71%. Но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый второй - 50% среди группы 60+, говорится в сообщении социологического центра.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Среди приоритетных целей занятий спортом - поддержание и укрепление здоровья - 63% опрошенных. Для удовольствия спортом занимается каждый десятый - 12%.

Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба - 36% и фитнес - 25%. По 18% набрали лечебная физкультура, катание на коньках/лыжах или велосипеде.

Однако 43% россиян ответили, что не занимаются спортом, а в качестве основной причины указали нехватку времени - 32%. От спорта их также заставляют отказаться ограничения по здоровью - 19%. Интересно, что 52% россиян предпочитают заниматься физической культурой на улице, на природе. Это популярно и среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга - 51%, и городов с населением менее 100 тысяч человек - 49%.

При этом большинство - 84% опрошенных отметили, что занимаются самостоятельно. С тренером занимаются реже - 7% женщин, и 3% мужчин.

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