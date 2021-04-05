Британцам не разрешат покидать королевство для турпоездок до 17 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что запрет на выезд британцев за границы королевства сохранится до 17 мая. Как сообщает The Independent, к 12 апреля правительство должно будет предоставить доклад по следующим шагам смягчения и отмены ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса.

Как пояснил Джонсон, в правительстве исходят из того, что международные поездки будут разрешатся поэтапно, в зависимости от ситуации с COVID-19 в каждой отдельно взятой стране. Специальная рабочая группа будет оценивать страны по ряду факторов и присваивать им один из трех рейтингов риска.

Страны будут оцениваться по таким факторам как доля вакцинированного населения, уровень инфицирования, наличие появляющихся новых штаммов вируса и доступ к "надежным научным данным и геномному секвенированию".

Путешественники, возвращающиеся из стран с "зеленым" рейтингом, которые проходят тестирование перед отъездом и после прибытия, по приезду в страну смогут вернуться к повседневной жизни без необходимости изолироваться.

Для тех стран, которые будут классифицированы как "янтарные", ограничения останутся прежними: по прибытии необходимо будет изолироваться дома в течение 10 дней. Приезд из "красных" стран останется запрещен, за исключением жителей Великобритании, которым по-прежнему будет предписываться карантин в специально отведенных отелях.