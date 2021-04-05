Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 63 долларов за баррель, североамериканский сорт WTI - около 59 долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки опустились после решения ОПЕК+ увеличить добычу в мае-июле почти на 2,2 млн баррелей в сутки. Первоначально решение альянса вызвало оптимизм рынка как свидетельство восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в мире. Котировки превысили 65 долларов за баррель, но с 5 апреля цены пошли вниз.

Также давление на них оказывает возможное ослабление или снятие санкций с нефтяного экспорта Ирана по итогам встречи 6 апреля совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению с участием США. В случае, если санкции будут отменены, Иран сможет добавить к мировому производству нефти 1,5-2 млн баррелей в сутки.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, в целом не стоит ожидать существенного снижения цен на нефть в связи с решением ОПЕК+. Увеличение добычи будет происходить в период сезонного роста спроса. Кроме этого велика вероятность ускорения восстановления потребления нефти и нефтепродуктов в связи с прогрессом вакцинации в мире. Это может даже привести к усилению дефицита на рынке и росту нефтяных котировок, уточнил Танурков.