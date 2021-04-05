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05.04.2021 13:39
Рубрика: Культура

Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли на осень

Текст: Сусанна Альперина

Состоялся Совет некоммерческого партнёрства "Комитет индустриальных телевизионных премий", которое выступает организатором крупнейшей телевизионной премии страны ТЭФИ.

Фото: youtube.com/ НТВ
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На Совете было принято решение перенести церемонию вручения премий ТЭФИ в 2021-м году с мая на конец октября - начало ноября. Председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой подтвердил "РГ" эту информацию, сославшись на то, что в нестабильные времена, связанные в пандемией - в такие не устроишь полноценный телевизионный праздник.

Ранее появлялась информация, что на ТЭФИ появятся новые номинации, связанные с контентом онлайн-платформ, которые, в свою очередь, работают в тесном сотрудничестве с телеканалами. Михаил Швыдкой также подтвердил нам, что новые номинации обсуждаются. Но пока не открыл, какие именно, сказав, что в течение ближайших месяцев будет сделано конкретное объявление по этому вопросу.

Напомним, что в 2020-м году ТЭФИ должна была состояться в октябре. Но потом была перенесена на май 2021 года. Награды в телевизионных номинациях вручались в этом году на премии "Золотой орел" и на Премии Ассоциации продюсеров кино и ТВ. Первая прошла в оффлайн-формате, вторая - в гибридном. Однако полный спектр телевизионных достижений за год представлен лишь на ТЭФИ. Так что придется ждать осени.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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