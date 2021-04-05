Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли на осень

Состоялся Совет некоммерческого партнёрства "Комитет индустриальных телевизионных премий", которое выступает организатором крупнейшей телевизионной премии страны ТЭФИ.

На Совете было принято решение перенести церемонию вручения премий ТЭФИ в 2021-м году с мая на конец октября - начало ноября. Председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой подтвердил "РГ" эту информацию, сославшись на то, что в нестабильные времена, связанные в пандемией - в такие не устроишь полноценный телевизионный праздник.

Ранее появлялась информация, что на ТЭФИ появятся новые номинации, связанные с контентом онлайн-платформ, которые, в свою очередь, работают в тесном сотрудничестве с телеканалами. Михаил Швыдкой также подтвердил нам, что новые номинации обсуждаются. Но пока не открыл, какие именно, сказав, что в течение ближайших месяцев будет сделано конкретное объявление по этому вопросу.

Напомним, что в 2020-м году ТЭФИ должна была состояться в октябре. Но потом была перенесена на май 2021 года. Награды в телевизионных номинациях вручались в этом году на премии "Золотой орел" и на Премии Ассоциации продюсеров кино и ТВ. Первая прошла в оффлайн-формате, вторая - в гибридном. Однако полный спектр телевизионных достижений за год представлен лишь на ТЭФИ. Так что придется ждать осени.