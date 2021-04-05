Девятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 5 по 11 апреля

Всегда приятно рекомендовать посмотреть фильмы и программы, в которых принимают участие коллеги. Обозреватель "РГ", известный литературный критик, писатель и сценарист, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский уже в этот понедельник, 5 апреля, в 13.30 гость и герой программы "Линия жизни" на канале "Культура". Неделя, которая начинается с умного разговора, просто обязана в плане фильмов, сериалов и программ продолжиться в таком же ключе. Самые главные премьеры недели - на ваш выбор.

1. Фильмы и программы, приуроченные к 60-летию полета первого человека в космос. Документальный фильм "Наш мир" - на Первом канале, 10 апреля в 17:20. Рассказывает о станции "Мир" с момента, когда 20 февраля 1986 года она была выведена на орбиту до 23 марта 2001 года, когда, после 15 лет службы, ее свели с орбиты и затопили в Тихом океане. В 2021 году Россия запускает новый модуль Наука. Он может стать ядром новой отечественной станции - нашего нового "Мира". Документальный фильм "Спасение в космосе" на Первом канале 10 апреля в 18:15. Рассказывает о системах аварийного спасения в космосе - САС и космонавтах, которых они спасли. Документальный фильм "Верхняя точка" - на телеканале "Россия-Культура" 10 апреля в 21:15.

2. Программа из цикла "Больше, чем любовь". Инна Чурикова и Глеб Панфилов. На "России К" 5 апреля в 20:45 (повтор 11 апреля, 17:45). Режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов и народная артистка СССР Инна Чурикова расскажут в этом фильме свою историю отношений и совместного творчества. Автор - кинокритик Виктор Матизен, режиссер Игорь Холодков.

3. Сериал "Жуки". Второй сезон. ТНТ, с 5 апреля, 20:00. В ролях Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Вячеслав Чепурченко, Игорь Верник, Павел Комаров, и другие. Новый сезон зрители ждали почти два года, и он обещает не просто вернуть поклонников в деревню Жуки под Саратовом, где проходят альтернативную службу герои, но и представить еще более безумные приключения москвичей Никиты, Дэна и Артемия. Они живут в Жуках под присмотром участкового Маслова. Романтические и жизненные переживания чуть было их не сломили, однако внезапно в деревню приезжает инвестор Марченко с сумкой денег...

4. Сериал "Конец невинности". На Первом канале 5-8 апреля в 21.30. В главных ролях Антон Хабаров, Валерия Ланская, Сергей Губанов и Вячеслав Разбегаев. Это детективная мелодрама. Главная героиня - Полина - счастливая жена и мама. Утром в день рождения 7-летнего сына, она отправляет Дмитрия в командировку. Днем по телевизору она узнает, что произошла авиакатастрофа: выживших нет. Однако вскоре героиня узнает, что супруга в том самолете не было. По камерам слежения в аэропорту видно, что Дмитрий встречает женщину с ребенком, и они уезжают в неизвестном направлении...

Фото: Первый канал

5. Сериал. "Несломленная" На "России 1", с 5 апреля в 21:20. Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря. Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. Анна решается на побег. Дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный бизнес продан главному конкуренту, а в ее квартире живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, Анне придется пройти через сложные испытания... Режиссер: Елена Цыплакова. В ролях: Марина Коняшкина, Илья Носков, Павел Баршак, Александра Власова, Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Юрий Беляев и другие.

6. Сериал "Уличное правосудие". НТВ, с 5 апреля, 21.10. Это российская адаптация израильского хита Street Justice о вспыльчивом полицейском, который считает себя выше закона. Капитан уголовного розыска Артем Северов привык использовать любые средства в борьбе с преступниками. Его дерзкий нрав часто приводит к проблемам и на работе, и в личной жизни: он пытается вернуть бывшую жену Марину и наладить отношения с малолетним сыном. Вместе с коллегами он долго собирал улики против крупного криминального авторитета, и после успешной операции им удалось накрыть сеть по сбыту наркотиков. Все бы хорошо, но Северову начинают мстить.

Фото: НТВ

7. Сериал "Папик. Второй сезон. СТС и КиноПоиск HD, с 5 апреля.

Продолжение комедийного сериала от авторов "Слуги народа" и "Сватов", в 2019 году признанного лучшим сериалом на украинском ТВ. Устав от унылой жизни, пожилой актер (Станислав Боклан) хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную прическу и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на "папиков" (Дарья Петрожицкая) принимает его за миллионера и решает его покорить. В новом сезоне Лизу и Деда (он же Папик) ждут новые приключения: он выйдет из тюрьмы, а она приоткроет завесу тайны о своей семье.

8. Сериал "Швабра". На ТВ-3 с 5 апреля в 19:30. Александра Ребенок в роли школьной математички Анны Николаевны Швабриной, которую ученики за глаза зовут просто Шваброй. Она - гений математики, которая предпочла Нобелевской премии работу в школе, но волею судеб оказывается вовлечена в расследование серийных убийств: сперва как главная подозреваемая, а затем - как напарник капитана Вершинина, которого играет Антон Батырев ("Пятницкий").

Фото: ТВ 3

9. Сериал "Олег". На телеканале "Пятница", с 5 апреля, 22:00. Бенефис звезды сериала "Интерны" Александра Ильина. Олег - непутевый муж и отец. У него свой бар, в котором он проводит дни напролет. Он не занимается домашними делами, не следит за жизнью трех дочерей, в его мире запасы еды в холодильнике пополняются сами собой. Он живет на высоких скоростях и привык, что дом и семья держатся на жене. Но она неожиданно уезжает и оставляет его одного. Как рок-н-ролльный отец справится с хозяйством и воспитанием дочек? Образ Олега отсылает к Джеффри Лебовски, герою культового фильма "Большой Лебовски". Режиссер Заур Болотаев.

Фото: "Пятница"

10. Программа "2 ВЕРНИК 2". "Россия К", 8 апреля в 15:50. Гость - Милош Бикович. Расскажет об увлечении театром с детских лет, об особом отношении к творчеству Достоевского, о влиянии родного брата-священника на формирование мировоззрения, о том, возможно ли просчитать успех. 9 апреля в 22:45 гость - Александр Балуев. Расскажет о своих ролях. Театральных - Арман Дюваль и Рогожин, Калигула и Арбенин... И о киноработах - их более 200, в том числе опыт работы в Голливуде на одной площадке с Джорджем Клуни и Николь Кидман в фильме режиссера Мими Ледер "Миротворец".

11. Владимир Познер в программе "Культурный обмен". ОТР, 10 апреля, 22:00.

"Есть люди, чьи имена давно стали нарицательными. Мы произносим имя и сразу представляем эпоху, время, судьбу поколения. Таких людей немного. В Японии для них придуман специальный титул "Живое сокровище нации". По мнению ведущего программы Сергея Николаевича, такой фигурой для российского телевидения и для всей отечественной журналистики является Владимир Познер. Собеседники обсудили разные эпохи, времена и нравы. Беседа о том, как менялось общество, а также об этапах развития самого героя передачи получилась душевной и откровенной.

12. Документальный фильм "Актерские драмы. Опасные связи". На канале ТВ Центр, 8 апреля, 23:05. Звёзды первой величины зачастую попадаются на крючок тех, кто открыл на них настоящую охоту. Как получилось, что имя Армена Джигарханяна в последние годы упоминалось не в связи с его ролями, а из-за громкого скандала с бывшей женой? Чем обернулся роман известного актера Михаила Кононова с девушкой, которая годилась ему во внучки? Почему развод со второй женой стал для Бориса Грачевского ударом? Как журналистка Татьяна Секридова разрушила идеальный семейный союз Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой?

13. Шоу "Богиня шопинга" с новой ведущей. Это - модель и блогер Мария Миногарова. Канал "Суббота!", с 5 апреля, 18:00. Участниц ждет испытание шопингом: у них есть три часа и 15 тысяч рублей, чтобы собрать образ для мероприятия и покорить модных экспертов. Оценивать стиль девушек будут фэшн-блогеры Чума Вечеринка и Роман Каграманов и телеведущие Иван Чуйков и Даниил Грачев.

Фото: "Суббота!"

14. Международный день супа отмечает канал "Кухня ТВ" 5 апреля (с 13:20 до 18:30). "Ели у Емели" - шеф-повар, фуд-продюсер и постоянный эксперт кулинарных шоу Василий Емельяненко делится авторскими рецептами. "Однажды в Италии" - итальянский шеф-повар Маттео Лаи учит зрителей готовить итальянские деликатесы из доступных продуктов. "Король Гриля" - гуру стейков и барбекю, шеф-повар Григорий Мосин на кулинарном ринге встретится с 11 другими шеф-поварами. "Вкус по карману" - шеф-повар Константин Ивлев подскажет, как порадовать себя и свою семью изысканными блюдами и не разориться. "Хлеб! Есть!" - Алена Спирина и Кирилл Голиков расскажут все о приготовлении хлеба.

15. Сериал "Куколка". More tv, с 4 апреля. Терапевтическая комедия о девушке, которая после расставания с бойфрендом начинает снова искать себя. Джул (Кэт Деннингс) привыкла жить в длительных отношениях со своим парнем, и жизнь казалась ей решенным уравнением, пока в один прекрасный день все не перевернулось с ног на голову. Парень ее бросил, и Джул пришлось искать утешения у давно забытых подруг. То есть - заново учиться общаться с другими.

16. Сериал "Невероятные" на Okko, с 12 апреля. В последние годы правления королевы Виктории в Лондоне начинают появляться женщины, обладающие необычными способностями. Среди них - Амалия Тру, таинственная и весьма сообразительная вдова, и ее подруга Пенанс Эдейр, блестящая молодая изобретательница. Они - лидеры этого нового низшего класса и создают вокруг себя сообщество для того, чтобы сражаться со сверхъестественными (и не только) существами.

17. Сериал "Девочки с амбициями". Третий сезон. На Start, с 7 апреля. Новая глава в истории троицы неунывающих подруг - Элиз, Алекс и Нэнне. Как и сверстники, девушки находятся в поиске своего предназначения и вторых половинок. Элиз устраивается на телевидение, но непривычная обстановка и необходимость сотрудничать с малознакомым сценаристом приводят ее в смятение. Нэнне добивается известности и становится восходящей звездой норвежской литературы, но повышенное внимание действует ей на нервы. Алекс мечтает покорить кинематограф и отправляется на прослушивания в Нью-Йорк, но сталкивается с реальностью...

18. Реалити-шоу "Разводы". Dомашний, с 5 апреля в 15.00. Ведущие - певица Анита Цой и психолог Владимир Дашевский. В проекте - реальные истории пар, стоящих на грани разрыва. У каждой есть 30 дней, чтобы, используя профессиональную помощь, ответить на самый главный вопрос: остаться вместе или развестись?

19. Не забываем о кино. 5 апреля на видеосервисе Wink - премьера байопика о судьбе советской и российской лыжницы Елены Вяльбе "Белый снег". Комедия "Родные" выйдет эксклюзивно на Start 10 апреля. На Первом канале премьера фильма "Проксима" с Евой Грин и Мэттом Диллоном в главных ролях - 9 апреля в 00.05. Также канал снова покажет ленту "Время первых" - 10 апреля в 21:20 и историческую драму "Гагарин. Первый в космосе" - 11 апреля в 14.55. На канале "Кинопремьера" игровой ремейк диснеевского мультфильма "Мулан" - 7 апреля в 20:30. В онлайн-кинотеатре МТС ТВ - эксклюзивная онлайн-премьера мелодрамы "Только серьезные отношения". Также на неделе библиотеку онлайн-кинотеатра пополнят комедия "Пляжный бездельник"; мюзикл с Кейт Хадсон "Мьюзик"; драмы "Падение", "Явление", "В ожидании варваров" и другие картины.