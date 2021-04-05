Дмитрий Мезенцев - об интеграции Беларуси и России

"СОЮЗ" публикует текст выступления Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, 2 апреля 2021 года.

- Уважаемые коллеги!

Сегодня особый день, особый праздник. Мы вглядываемся в эти два с половиной десятка лет, и находим десятки ярких, масштабных примеров того, как близки народы Беларуси и России.

Россияне осознают свою Родину, огромное пространство на 1/7 части суши, вспоминают свои впечатления, поездки в наши города, села, наши просторы и ощущают за своей спиной огромную страну, гордую страну, которая не бросит, поможет в трудную минуту, и ковид это подтвердил. Это для нас очень важно.

Но когда мы говорим "Беларусь", мы совершенно по-особому воспринимаем землю, где живет самобытный, трудолюбивый, гордый народ. Народ, с которым россиян связывают столетия единой истории, обращенные во времена Киевской Руси, Туровского, Полоцкого и Витебского княжеств, народ, который вместе с другими народами Советского Союза победил нацизм, память о чем мы не имеем права предать и забыть.

И не случайно в постсоветский период каждая из стран Содружества Независимых Государств определяла свой путь - самобытный, с учетом национальных традиций, но во взаимодействии с другими странами СНГ. Особо значимо, что именно между Россией и Беларусью сложились те отношения, которые могут во многом стать примером для других государств.

В январе 2000 года ратификационнымиграмотами, обозначавшими, что Союзный договор вступил в силу, обменялись Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. И вот с января 2000 года фактически началось становление новых отношений, - иной глубины, иного масштаба, иной обращенности в будущее.

Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы и спорим, и что порой трудно договариваемся, и какие-то мясные, газовые, нефтяные и кефирные споры как будто омрачают наши отношения. Ничего подобного. Спорим мы по-братски. Никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить стратегическую направленность, масштаб и горизонты нашего сотрудничества. И не только потому, что успешно, а в последние годы куда более успешно и результативно договариваются представители республиканских и федеральных ведомств. Апотому, что миллионы людей не позволят нам забыть совместную историю, отодвинуть на задний план то, что является необходимым для всех нас и то, что по сути является ответом на вызовы времени, и сенсационное давление на Россию и Беларусь только это подтверждает.

Мы по-особому оцениваем потенциал Союзного договора. Мы хорошо знаем, что у каждого россиянина свой паспорт, а у белоруса - свой. Но при этом в отношении Союзного договора, прав и возможностей каждого, эти паспорта имеют, безусловно,равную силу. Мы можем поехать друг к другу работать, учиться, повышать квалификацию, поправить здоровье, отдохнуть, почувствовать ту особую историю тысячелетий, которая сохраняется на наших землях. Это очень важно. Но мы не всегда умеем рассказать о том масштабе, о том потенциале союзного строительства и Союзного договора, который сегодня востребован еще более, чем вчера.

По поручению Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко правительства во главе с Михаилом Мишустиным и Романом Головченко вышли на иной уровень диалога, на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия. Мы сегодня видим, как успешно продвигается диалог по экономической интеграции. При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или асимметричным. Дело здесь не в масштабе национальных экономик и в численности населения. Дело в том, что экономическая интеграция может быть результатом равного учета возможностей, интересов и запросов друг друга. Убежден, что так и будет. Верим и в то, что предстоящие переговоры глав правительств в этом месяце подтвердят дальнейшее движение вперед. И примеров такого движения по-настоящему множество.

Совсем недавно, 7 ноября ушедшего года, национальный лидер Беларуси посетил Белорусскую атомную станцию - огромный по масштабам, очень успешный проект, осуществленный как ответ на запрос белорусского руководства по поручению Президента России Владимира Путина. Госкорпорация "Росатом" не просто построила этот замечательный объект в Островце. Специалисты российской атомной промышленности вместе с тысячами специалистов из Белоруссии совместно возводили уникальную станцию.

Эта станция, многомиллиардная в долларовом эквиваленте, ценна не только тем, что она дорого стоит в буквальном смысле слова. Она дорого стоит в переносном смысле слова, потому что это особый пример поддержки братской Беларуси, поддержки ее энергетической безопасности, экономической стабильности. И сегодня станция уже обеспечивает новые, очень весомые поступления в республиканский бюджет. И также мы знаем, что есть возможность сегодня белорусским партнерам, коллегам начать платежи по станции с отложенным сроком. Это один из самых масштабных примеров нашего экономического взаимодействия и реальной выгоды.

Мы сегодня говорим о том, что взаимодействие в гуманитарной и образовательной сфере особо ценны. И не потому, что кто-то в каких-то кабинетах хочет, чтобы так было, а потому что это отвечает требованию времени.

Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию и Беларусь. Значит, для нас сокращаются возможности экспортных поставок. Значит, для нас закрываются рынки и кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение, только поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее.

Совсем недавно на переговорах глав правительств Михаил Владимирович Мишустин, обращаясь к своему белорусскому коллеге, сказал: "Нам нужно уходить от разговоров о выгодах по продаже нефти, газа, продуктов агросектора, поставок продукции российской промышленности друг другу как доминанты и приоритета в пользу создания совместных производств". Только это позволит уйти от ненужной, необоснованной конкуренции там, где мы должны объединять инженерные школы, технологические подходы, научные разработки.

Совсем недавно Курчатовский институт, президентом которого является Михаил Ковальчук, подписал уникальное соглашение с Национальной академией наук Беларуси. И сегодня президент Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков вместе с 12 членами ее Президиума находится в Гатчине. Но это не только ознакомительная поездка с тем, чтобы понять, какой масштаб имеет новый исследовательский ядерный реактор ПИК в Гатчине, а это сегодня разговор о выходе на подписание документов, которые сделают белорусскую науку сильнее, а наши взаимоотношения и взаимодействие самых лучших ученых, работающих в самых передовых областях атомной энергетики, ядерной медицины, биотехнологий, генетики, в сфере изучения природоподобных технологий такими, что они смогут конкурировать, а, может быть, и опережать самые лучшие научные организации западных стран. И один из примеров - это спутник по дистанционному зондированию Земли с уникальным разрешением, с орбитой в 300 км. Он может добиваться уникального съема поверхности Земли. Это совместный российско-белорусский или белорусско-российский, как угодно и как нам нравится. спутник.

И в этом плане, на примере этого спутника, я бы хотел еще раз обратиться ко всем причастным к интеграционной работе по взаимодействию Беларуси и России. Очень многое сделано за последние годы, за те годы, что Государственным секретарем Союзного государства был Григорий Алексеевич Рапота. Реализованы свыше 50 союзных программ. Мы видим, как успешно и россияне, и белорусы опираются на возможность и потенциал союзного бюджета. Но время требует от всех нас расширить линейку союзных программ. Я абсолютно убежден в том, что научные прорывы, предложения по линии Парламентского собрания, предложения в рамках Форума регионов Беларуси и России, сопредседателями которого являются Валентина Ивановна Матвиенко, как Глава Верхней палаты Российского парламента, и Наталья Ивановна Кочанова, как Глава Совета Республики парламента Беларуси, могут помочь нам, и в ближайшие годы мы увидим расширение числа союзных программ. Как, впрочем, думаю, что и союзный Совмин откликнется на запрос не только наш, но и времени, об увеличении масштаба и размеров союзного бюджета.

Мы должны стать сильнее - совместно, конкурентоспособней - совместно. И мы должны сделать еще очень важное дело - мы должны пригласить молодежь к большому разговору. Не заставить, а пригласить и попросить стать участником большого разговора с оценкой масштаба того подвига, который был совершен Солдатами Победы, партизанами Великой Отечественной, тружениками тыла. Мы говорим об этом сегодня, и возведение на Ржевском рубеже мемориала, который открывали национальные лидеры России и Беларуси, тому свидетельство. Мы видим, как много делается для почитания подвига. Но мы также понимаем, что сегодня молодым людям нужен не только разговор об этом, нужно просить их сопереживать этому, по-новому переосмыслить, может быть, прикладывая и перекладывая подвиг солдата 1941-1945 годов на возможности, желания и стандарты жизни дня сегодняшнего. И именно этому сегодня будет посвящен, в частности, один из круглых столов, который мы проводим при содействии МИА " Россия сегодня". За что нашим коллегам - журналистам, Дмитрию Константиновичу Киселеву, его команде огромная благодарность.

Что мы хотим? Мы хотим, чтобы Беларусь и Россия были не просто названными братьями, братьями по духу. По своей сути, как славянский народ мы знаем, что очень много представителей наций и народностей России по-особому, по-братски относятся к Беларуси. И вот то единое пространство - от Брестской крепости до Приморья, до Владивостока, Сахалина, Петропавловск-Камчатского - должно стать родным и близким, не только потому, что наши страны рядом на карте и у нас нет государственной границы, а потому что сегодня время требует для нашего спокойствия ответа на угрозы, на вызовы, на бряцание оружием у границ Союзного государства. И в этом плане тот отклик, который сегодня на этот запрос времени обозначают министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, и личный состав вооруженных сил, он тоже значим. Мы умеем себя защищать и должны себя защищать. Но при этом мы должны помнить, что основа нашего взаимодействия, сотрудничества - наш мирный труд. И особо мы это понимаем в День единения народов России и Беларуси.

И в завершении я хочу вас всех попросить по-особому поблагодарить Григория Алексеевича Рапоту за почти десять лет его уникального, очень результативного труда, во многом даже жертвенного, подвижнического, за ту работу, которую он и коллектив Постоянного Комитета, как в Москве, так и в Минске, проделал во благо подтверждения масштаба Союзного договора, развитиясоюзного строительства и в расширении тысяч ниточек, которые связывают Россию и Беларусь. Григорий Алексеевич, спасибо вам большое!

Спасибо!