Двадцать домов обманутых дольщиков будут достроены

Решения, касающиеся более 2 тысяч обманутых дольщиков, принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Будут восстановлены права 2283 покупателей квартир в 27 домах 8 регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Решения касаются жилья в Ульяновской, Ростовской, Московской, Самарской областях, в Хабаровском и Краснодарском краях, в Хакасии и Бурятии.

"14 застройщиков не выполнили свои обязательства по 27 объектам, из которых по 20 домам было принято решение о завершении строительства, по 7 домам дольщикам будут выплачены компенсации", - отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

На помощь этим обманутым дольщикам направляется 6,8 млрд рублей, из них 5,1 млрд - на завершение строительства, 1,718 млрд - на выплаты компенсаций.

Решено достраивать дома в Ульяновской области (застройщик ЗАО "Строительная корпорация"), Бурятии (два дома "Сити-Строй", три дома ПСК "Тамир"), Московской (дом "Рантект-МФД", семь домов "Каскад"), Ростовской (застройщики "Рост" и ЖСК "Дубовской"), Самарской (два дома "СК на Московском") областях, Хакасии (застройщик ЖСК "Дольщик") и Хабаровском крае (ЖСК "УТЕС").

Компенсации получат дольщики из Подмосковья ("Стройперспектива+", "Партнер-развитие", три дома "Мособлжилстрой девелопмент") и Краснодарского края (два дома "Еврострой Инвест").