Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:59 05.04.2021

Двадцать домов обманутых дольщиков будут достроены

Решения, касающиеся более 2 тысяч обманутых дольщиков, принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Хуснуллин: Проблему обманутых дольщиков планируется решить в 2023 году

Будут восстановлены права 2283 покупателей квартир в 27 домах 8 регионов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Решения касаются жилья в Ульяновской, Ростовской, Московской, Самарской областях, в Хабаровском и Краснодарском краях, в Хакасии и Бурятии.

"14 застройщиков не выполнили свои обязательства по 27 объектам, из которых по 20 домам было принято решение о завершении строительства, по 7 домам дольщикам будут выплачены компенсации", - отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

На помощь этим обманутым дольщикам направляется 6,8 млрд рублей, из них 5,1 млрд - на завершение строительства, 1,718 млрд - на выплаты компенсаций.

Решено достраивать дома в Ульяновской области (застройщик ЗАО "Строительная корпорация"), Бурятии (два дома "Сити-Строй", три дома ПСК "Тамир"), Московской (дом "Рантект-МФД", семь домов "Каскад"), Ростовской (застройщики "Рост" и ЖСК "Дубовской"), Самарской (два дома "СК на Московском") областях, Хакасии (застройщик ЖСК "Дольщик") и Хабаровском крае (ЖСК "УТЕС").

Компенсации получат дольщики из Подмосковья ("Стройперспектива+", "Партнер-развитие", три дома "Мособлжилстрой девелопмент") и Краснодарского края (два дома "Еврострой Инвест").

Сейчас читают

Ипотека
01.04.2021

Взять сельскую ипотеку в 2021 году смогут 40 тысяч семей

Взять сельскую ипотеку в 2021 году смогут 40 тысяч семей

В 2021 году государство выделит на льготную сельскую ипотеку под 3% более 4 млрд рублей. Всего в этом году удастся выдать не менее 40 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму кредитования около 80 млрд рублей

Недвижимость
01.04.2021

Хуснуллин: Строительная отрасль впервые пережила кризис без потерь

Хуснуллин: Строительная отрасль впервые пережила кризис без потерь

Количество построенного жилья за первые два месяца года превысило показатели начала прошлого года на 13%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Благодаря принятым антикризисным мерам строительная отрасль впервые пережила экономический кризис без потерь, отметил он

Недвижимость
29.03.2021

Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2023 году

Проблемы обманутых дольщиков будут решены в 2023 году

Проблему обманутых дольщиков планируется решить в 2023 году. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "У нас в стране было 200 тысяч дольщиков. За прошлый год мы решили проблему 48 тысяч", - добавил он