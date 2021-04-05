Трехкратная медалистка Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира в плавании Юлия Ефимова отобралась на четвертую Олимпиаду в карьере на дистанции 100 м брассом, но чемпионкой России не стала.

На турнире, который проходит в Казани, Ефимову, отметившую на днях 29-й день рождения, обогнала 16-летняя Евгения Чикунова. В заплыве на стометровке Чикунова обновила юношеский рекорд страны - 1.06,06, который ранее принадлежал Ефимовой, а также опередила многолетнего лидера сборной в очной борьбе. Юля финишировала с результатом 1.06,06. Обе спортсменки выполнили квалификационные нормативы и выступят в Токио.

Два разных поколения нашей женской команды столкнулись на дорожке и на дистанции 100 м на спине. Победу одержала 21-летняя Мария Каменева (59,19), второй бортика коснулась Анастасия Фесикова (59,51), которая еще под девичьей фамилией Зуева выигрывала свои первые медали чемпионатов мира в 2009 году в Риме, а в 2014-м родила сына Максима. Причем для Насти этот отборочный чемпионат проходит непросто. Она получила травму плеча во время подготовки и выступает через боль. Но обе спинистки уложились в нормативы и едут на Олимпиаду. Для Фесиковой, как и для Ефимовой, Игры в Токио будут четвертыми в карьере.

На дистанции 100 метров на спине у мужчин боролись Евгений Рылов и Климент Колесников. Последний в предварительном заплыве обновил рекорд России, который на чемпионате мира-2019 в Кванджу установил Рылов. А в полуфинале еще сбросил пару сотых секунд - до 52,42. Однако в финале и "золото", и национальное достижение досталось Рылову. Он победил с результатом 52,12 секунды. Климент Колесников проплыл за 52,24. И чемпион, и серебряный призер выполнили правила отбора и снова встретятся на олимпийских дорожках.

Накануне старта ЧР главный тренер сборной России Сергей Чепик рассказал, что команда проведет сбор в Турции, съездит на чемпионат Европы в Будапеште, потренируется на базе "Озеро Круглое", адаптацию ко времени и климатической зоне пройдет во Владивостоке и Осаке. И только потом переедет в Токио.